Шанувальники артиста знають, що Скрябін був не лише музикантом, фронтменом гурту чи автором пісень, а і яскравим телеведучим. Він умів додати гумору, щирості та драйву будь-якому формату.

Від талант-шоу до програм про дачі й автомобілі – Кузьма завжди залишався самим собою і заряджав глядачів позитивом. У добірці Show24 пропонуємо пригадати 5 яскравих програм за участю Андрія Кузьменка.

"Шанс"

Це був музичний конкурс, куди учасники потрапляли після перемоги на "Караоке на Майдані". Вони змагались за шанс стати зірками, а допомагали їм Андрій Кузьменко, Наталія Могилевська та Володимир Бебешко. Загалом вийшло декілька сезонів програми й вона була доволі популярною серед українських глядачів.

"Скрябін" на проєкті "Шанс": дивіться відео онлайн

"Битва націй"

Проєкт був присвячений міжнародним спортивно-розважальним змаганням. Зіркові команди з різних країн представляли свою державу та боролись за перемогу. На ICTV ведучим був Андрій Кузьменко, який додав чимало гумору у шоу.

Андрій Кузьменко у програмі "Битва націй" / Скриншот із відео

"Дача"

Програма, де Кузьма з командою дизайнерів, майстрів і будівельників допомагав людям, які мали дачі чи заміські садиби, зробити ремонт, оновити інтер'єр, облаштувати простір тощо. Найчастіше обирали героїв, які дійсно цього потребували.

Андрій Кузьменко у програмі "Дача": дивіться відео онлайн

"Шиканемо"

Головним ведучим був Андрій Кузьменко, а співведучим – Олександр Непомнящий. Суть програми полягала в тому, що Кузьма шукав людину на вулиці, яка погодилась би взяти участь у проєкті. Тоді учаснику давали 10 тисяч гривень і 200 хвилин, щоб той витратив 5 тисяч гривень на покупки та 5 тисяч гривень на послуги. Якщо вкладався у час і витратив гроші так, як йдеться у правилах, то отримував придбане, плюс 10 тисяч гривень і запас спиртних напоїв від спонсора програми.

Андрій Кузьменко у програмі "Шиканемо": дивіться відео онлайн

"Бережись Автомобіля"

Кузьма також був ведучим розважального проєкту у жанрі "real-TV". Суть шоу полягала в тому, що кожен з учасників міг стати власником авто, однак потрібно було дотриматись певних умов і проїхати 55 кілометрів за 222 хвилин, які відраховувались на таймері Андрія.

Андрій Скрябін у програмі "Бережись Автомобіля": дивіться відео онлайн

