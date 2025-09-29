У новому сезоні – оновлений склад фахівців, які допомагатимуть учасникам дійти до їхньої головної мети – схуднути й повернутись у нормальний ритм життя, пише Show24.
Що відомо про 10 сезон "Зважені та щасливі"?
Відбір на шоу пройшли 16 учасників, кожен із яких має особливу історію. Та попри труднощі, учасники не залишались осторонь теми війни.
До прикладу, один із конкурсантів – волонтер із Бердянська, який врятував тисячу людей з окупації, а також пройшов російський полон. На проєкт прийшла жінка, яка чекає на свого чоловіка військового, що вважається безвісти зниклим, і вчителька, яка все життя дбала про інших, але не про себе.
Учасники проєкту "Зважені та щасливі" / Фото з інстаграму bigstb
Також творці подбали й про тренерський склад, який допомагатиме учасникам схуднути.
- Олексій Новіков – тренер і найсильніший чоловік планети.
- Марина Боржемська – незмінна тренерка шоу.
- Світлана Фус – дієтологиня.
- Дмитро Карпачов – коуч.
Ведучим проєкту став чинний військовий Даніель Салем. З початку великої війни, чоловік долучився до ЗСУ й виконує бойові завдання у складі розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена" під позивним "Сойєр".
Даніель також розповів у коментарі проєкту СТБ, що для нього є важливим у ролі ведучого.
Мені важливо, щоб проєкт був соціально значущим, допомагав іншим. Щоб моя донька могла подивитися і порадіти за тата. Якщо хоча б одна людина подивиться, послухає мої слова в ефірі та знайде в них мотивацію – це вже маленька перемога,
– зізнався Салем.
Ведучий та тренери проєкту "Зважені та щасливі" / Фото з інстаграму bigstb
Учора учасники вже пройшли перше випробування, де змагались за право самостійно отримати тренера та отримати особливий бонус – мінус 1 кілограм на першому зважування. А людина, яка проявила себе найгірше, отримала додатковий плюс 1 кілограм.
Крім того, у заяві телеканалу СТБ йдеться, що шоу "Зважені та щасливі" стало лідером дня і тижня. Перший випуск переглянуло аж 2,2 мільйона глядачів. Крім того, лідерські позиції також займають проєкти "К.О.Д." та "МастерШеф".
Перший випуск "Зважених і щасливих" подивилось 2,2 мільйона людей / Фото з інстаграму СТБ
Увага, спойлер! У першому випуску ніхто з учасників не покинув проєкт. "Зважені та щасливі" можна дивитись щонеділі на телеканалі СТБ о 19:00.
