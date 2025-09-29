У новому сезоні – оновлений склад фахівців, які допомагатимуть учасникам дійти до їхньої головної мети – схуднути й повернутись у нормальний ритм життя, пише Show24.

Читайте також Де зараз шоумен Дядя Жора і що відомо про його сімейний бізнес

Що відомо про 10 сезон "Зважені та щасливі"?

Відбір на шоу пройшли 16 учасників, кожен із яких має особливу історію. Та попри труднощі, учасники не залишались осторонь теми війни.

До прикладу, один із конкурсантів – волонтер із Бердянська, який врятував тисячу людей з окупації, а також пройшов російський полон. На проєкт прийшла жінка, яка чекає на свого чоловіка військового, що вважається безвісти зниклим, і вчителька, яка все життя дбала про інших, але не про себе.

Учасники проєкту "Зважені та щасливі" / Фото з інстаграму bigstb

Також творці подбали й про тренерський склад, який допомагатиме учасникам схуднути.

Олексій Новіков – тренер і найсильніший чоловік планети.

Марина Боржемська – незмінна тренерка шоу.

Світлана Фус – дієтологиня.

Дмитро Карпачов – коуч.

Ведучим проєкту став чинний військовий Даніель Салем. З початку великої війни, чоловік долучився до ЗСУ й виконує бойові завдання у складі розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена" під позивним "Сойєр".

Даніель також розповів у коментарі проєкту СТБ, що для нього є важливим у ролі ведучого.