В новом сезоне – обновленный состав специалистов, которые будут помогать участникам дойти до их главной цели – похудеть и вернуться в нормальный ритм жизни, пишет Show24.

Читайте также Где сейчас шоумен Дядя Жора и что известно о его семейном бизнесе

Что известно о 10 сезоне "Взвешенные и счастливые"?

Отбор на шоу прошли 16 участников, каждый из которых имеет особую историю. Но несмотря на трудности, участники не оставались в стороне от темы войны.

К примеру, один из конкурсантов – волонтер из Бердянска, который спас тысячу людей из оккупации, а также прошел российский плен. На проект пришла женщина, которая ждет своего мужа военного, считающегося без вести пропавшим, и учительница, которая всю жизнь заботилась о других, но не о себе.

Участники проекта "Взвешенные и счастливые" / Фото из инстаграма bigstb

Также создатели позаботились и о тренерском составе, который будет помогать участникам похудеть.

Алексей Новиков – тренер и самый сильный мужчина планеты.

Марина Боржемская – неизменный тренер шоу.

Светлана Фус – диетолог.

Дмитрий Карпачев – коуч.

Ведущим проекта стал действующий военный Даниэль Салем. С начала большой войны, мужчина присоединился к ВСУ и выполняет боевые задачи в составе разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена" под позывным "Сойер".

Даниэль также рассказал в комментарии проекту СТБ, что для него является важным в роли ведущего.