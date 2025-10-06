Поклонники артиста знают, что Скрябин был не только музыкантом, фронтменом группы или автором песен, но и ярким телеведущим. Он умел добавить юмора, искренности и драйва любому формату.

От талант-шоу до программ о дачах и автомобилях – Кузьма всегда оставался самим собой и заряжал зрителей позитивом. В подборке Show24 предлагаем вспомнить 5 ярких программ с участием Андрея Кузьменко.

"Шанс"

Это был музыкальный конкурс, куда участники попадали после победы на "Караоке на Майдане". Они соревновались за шанс стать звездами, а помогали им Андрей Кузьменко, Наталья Могилевская и Владимир Бебешко. Всего вышло несколько сезонов программы и она была довольно популярной среди украинских зрителей.

"Скрябин" на проекте "Шанс": смотрите видео онлайн

"Битва наций"

Проект был посвящен международным спортивно-развлекательным соревнованиям. Звездные команды из разных стран представляли свое государство и боролись за победу. На ICTV ведущим был Андрей Кузьменко, который добавил немало юмора в шоу.

Андрей Кузьменко в программе "Битва наций" / Скриншот из видео

"Дача"

Программа, где Кузьма с командой дизайнеров, мастеров и строителей помогал людям, которые имели дачи или загородные усадьбы, сделать ремонт, обновить интерьер, обустроить пространство и тому подобное. Чаще всего выбирали героев, которые действительно в этом нуждались.

Андрей Кузьменко в программе "Дача": смотрите видео онлайн

"Шиканем"

Главным ведущим был Андрей Кузьменко, а соведущим – Александр Непомнящий. Суть программы заключалась в том, что Кузьма искал человека на улице, который согласился бы принять участие в проекте. Тогда участнику давали 10 тысяч гривен и 200 минут, чтобы тот потратил 5 тысяч гривен на покупки и 5 тысяч гривен на услуги. Если вкладывался во время и потратил деньги так, как говорится в правилах, то получал приобретенное, плюс 10 тысяч гривен и запас спиртных напитков от спонсора программы.

Андрей Кузьменко в программе "Шиканем": смотрите видео онлайн

"Берегись Автомобиля"

Кузьма также был ведущим развлекательного проекта в жанре "real-TV". Суть шоу заключалась в том, что каждый из участников мог стать владельцем авто, однако нужно было соблюсти определенные условия и проехать 55 километров за 222 минут, которые отсчитывались на таймере Андрея.

Андрей Скрябин в программе "Берегись Автомобиля": смотрите видео онлайн

