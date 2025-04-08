У Львові провели в останню путь зірку "За двома зайцями" Таїсію Литвиненко
- 8 квітня у Львові відбулося прощання з акторкою Таїсією Литвиненко, відомою за роллю у фільмі "За двома зайцями".
- Церемонія відбулася у Храмі Святої Трійці УГКЦ, після чого Литвиненко поховали на Личаківському кладовищі.
- Таїсія Литвиненко померла 6 квітня у віці 90 років, причини її смерті не розголошуються.
8 квітня відбулося прощання з Таїсією Литвиненко, яка здобула широку популярність завдяки ролі у фільмі "За двома зайцями". Акторку провели в останню путь у Львові.
Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
Вас також може зацікавити Павло Зібров розповів, що йому збільшили пенсію: яку суму отримує співак
Чин поховання провели у Храмі Святої Трійці УГКЦ на вулиці Тершаковців, 11А. Після завершення церемонії прощання Таїсію Литвиненко поховали на Личаківському кладовищі Львова.
Напередодні, 7 квітня, у тому ж храмі відбувся парастас за покійною.
Для довідки! Творчий доробок акторки нараховує понад сотню театральних ролей. Акторка також знімалася в кіно та займалася викладацькою діяльністю, працюючи доцентом кафедри театрознавства та акторської майстерності у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Сумна звістка про те, що Таїсія Литвиненко померла з'явилася 6 квітня. Інформацію про смерть підтвердив син акторки, хоча причини наразі не розголошуються. Відомо, що Таїсія Литвиненко пішла з життя у віці 90 років.