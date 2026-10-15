У Києві розпочалося прощання з Венею з "Ветеранів космічних військ"

15 жовтня в Києві відбулося прощання з Олександром Венедчуком, відомим як Веня з команди "Ветерани космічних військ". Колеги, рідні та шанувальники зібралися в столиці, щоб провести артиста в останню путь.

Олександр Венедчук помер 13 жовтня у віці 32 років. Про те, як пройшла церемонія прощання з гумористом, показало видання OBOZ.UA на своїй сторінці в телеграмі.

Так, о 10:00 у Спасо-Преображенському соборі на Теремках II розпочалася поминальна служба за померлим.

Попрощатися з колегою прийшли учасники "Ветеранів космічних військ" – Владислав Куран та Артем Дамницький. Також на церемонії можна побачити телеведучого Романа Міщерякова і стендап-коміка Джейхуна Сафарова.

Прощання з Венею з Ветеранів космічних військ / Фото Андрія Жигайла/OBOZ.UA

Після цього о 12:00 присутні продовжать прощання на Жулянському кладовищі, що на вулиці Повітрофлотській, 24-А. Там Олександра Венедчука поховають.

Раніше ми також підготували матеріал про життя Олександра Венедчука. У ньому розповіли, яким був творчий шлях коміка, що відомо про його проблеми зі здоров'ям та особисте життя.