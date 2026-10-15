Александр Венедчук скончался 13 октября в возрасте 32 лет. О том, как прошла церемония прощания с юмористом, сообщило издание OBOZ.UA на своей странице в Telegram.

Так, в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе на Теремках II началась поминальная служба по усопшему.

Попрощаться с коллегой пришли участники шоу "Ветераны космических войск" – Владислав Куран и Артем Дамницкий. Также на церемонии можно увидеть телеведущего Романа Мищерякова и стендап-комика Джейхуна Сафарова.

После этого в 12:00 присутствующие продолжат прощание на Жулянском кладбище, расположенном на улице Повитрофлотской, 24-А. Там Александра Венедчука похоронят.

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