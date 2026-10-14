13 октября стало известно о смерти комика Александра "Вени" Венедчука, бывшего участника группы "Ветераны космических войск". В тот же вечер о потере сообщила и семья Ирины Федишин: супруг певицы Виталий Човник рассказал, что они потеряли нерожденную дочь.

Впоследствии в телеграм-канале "Ветеранов космических войск" была опубликована информация о прощании с Венедчуком. Провести юмориста в последний путь можно будет 15 октября в Киеве.

Прощание с Александром Венедчуком состоится 15 октября в Киеве,

– говорится в сообщении.

В 10:00 начнется поминальная служба в Спасо-Преображенском соборе на Теремках II. Адрес храма: улица Самийла Кишки, 3-А.

В 12:00 прощание продолжится на Жулянском кладбище, на улице Повитрофлотской, 24-А. Там комика и похоронят.

Где и когда состоится прощание с Веней / фото из Telegram

Напомним, ч Александр Венедчук скончался, 13 октября в возрасте 32 лет. О потере сообщили "Ветераны космических войск". Причины смерти в сообщении коллектива не указали.

В 2025 году юморист перенес кровоизлияние в мозг и срочную операцию. В сентябре того же года ему провели еще одно хирургическое вмешательство. В конце 2025-го Венедчук объявил, что покидает коллектив.

Кстати, Анатолий Анатолич показал последняя переписка с комиком Веней. В нем мужчины договаривались об интервью, однако встреча так и не состоялась из-за плохого самочувствия комика.

