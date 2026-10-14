13 жовтня стало відомо про смерть коміка Олександра "Вені" Венедчука, колишнього учасника "Ветеранів космічних військ". Того ж вечора про втрату повідомила й родина Ірини Федишин: чоловік співачки Віталій Човник розповів, що вони втратили ненароджену доньку.

Згодом у телеграм-каналі "Ветеранів космічних військ" опублікували інформацію про прощання з Венедчуком. Провести гумориста в останню путь можна буде 15 жовтня в Києві.

Прощання з Олександром Венедчуком відбудеться 15 жовтня в місті Київ,

– йдеться в повідомленні.

О 10:00 розпочнеться поминальна служба у Спасо-Преображенському соборі на Теремках ІІ. Адреса храму: вулиця Самійла Кішки, 3-А.

О 12:00 прощання продовжиться на Жулянському цвинтарі, на вулиці Повітрофлотській, 24-А. Там коміка й поховають.

Де та коли відбудеться прощання з Венею / фото з телеграму

Нагадаємо, Олександр Венедчук помер 13 жовтня у віці 32 років. Про втрату повідомили "Ветерани космічних військ". Причини смерті в повідомленні колективу не зазначили.

У 2025 році гуморист переніс крововилив у мозок і термінову операцію. У вересні того ж року йому провели ще одне втручання. Наприкінці 2025-го Венедчук оголосив, що залишає колектив.

До речі, Анатолій Анатоліч показав останнє листування з коміком Венею. В якому чоловіки домовлялися про інтерв'ю, однак зустріч так і не відбулася через погане самопочуття коміка.

