Він вмів дуже сильно любити, – дружина Юрія Феліпенка щемливо згадала його на церемонії прощання

У Київському академічному драматичному театрі на Подолі 19 червня відбулося прощання з українським актором та військовослужбовцем Юрієм Феліпенком. Вшанувати його пам'ять прийшли рідні, колеги та друзі. Серед присутніх – його дружина, ведуча ютуб-шоу "Ебаут" Катерина Мотрич.

Під час церемонії прощання вона зворушливо згадала коханого. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Новини.LIVE".

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Катерина поділилася спогадами про те, яким був Юрій у стосунках, і як щиро та глибоко вмів кохати. Її слова розчулили присутніх у залі.

Я впевнена, що Юра не повірив би, скільки людей сьогодні зібралося з ним попрощатися. І якщо існує небо і він на нас дивиться, то трошки хіхікає, що ми тут всі сидимо і плачемо. Я хочу сказати, що останні роки Юра був дуже залюблений, був завжди вислуханий і завжди був щасливий. Ми ніколи не сварилися і він вмів дуже сильно любити,

– зі сльозами на очах висловилась Мотрич.

Катерина Мотрич висловилась про коханого на його похоронах / Відео "Новини.LIVE"

Крім того, Катерина у своїй промові також звернулася до українців із закликом

Вбийте в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через Росію ми зараз всі змушені бути тут,

– сказала дружина загиблого актора.

Що відомо про Юрія Феліпенка

Актор Юрій Феліпенко загинув у червні 2025 року, виконуючи бойове завдання на фронті. Він служив у підрозділі "Ахіллес", який входить до 429-го окремого полку безпілотних систем.

До початку служби Феліпенко був відомим українським актором театру й кіно. Глядачі знають його за ролями у телесеріалах і фільмах, зокрема у "Колір пристрасті", "Обіцянка Богу" та інших.

Напередодні наша редакція писала про фільми й серіали, у яких знімався Юрій Феліпенко.

Навесні 2024 року актор ухвалив рішення добровільно приєднатися до Збройних сил України. Крім того, минулого року Юрій одружився з Катериною Мотрич після п'яти років стосунків.