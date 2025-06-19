Во время церемонии прощания она трогательно вспомнила любимого. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Новости.LIVE".

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Екатерина поделилась воспоминаниями о том, каким был Юрий в отношениях, и как искренне и глубоко умел любить. Ее слова растрогали присутствующих в зале.

Я уверена, что Юра не поверил бы, сколько людей сегодня собралось с ним попрощаться. И если существует небо и он на нас смотрит, то немножко хихикает, что мы здесь все сидим и плачем. Я хочу сказать, что последние годы Юра был очень влюблён, был всегда выслушан и всегда был счастлив. Мы никогда не ссорились и он умел очень сильно любить,

– со слезами на глазах высказалась Мотрич.

Екатерина Мотрич высказалась о любимом на его похоронах / Видео "Новости.LIVE"

Кроме того, Екатерина в своей речи также обратилась к украинцам с призывом

Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России мы сейчас все вынуждены быть здесь,

– сказала жена погибшего актера.

Что известно о Юрии Фелипенко

Актер Юрий Фелипенко погиб в июне 2025 года, выполняя боевое задание на фронте. Он служил в подразделении "Ахиллес", который входит в 429-й отдельный полк беспилотных систем.

До начала службы Фелипенко был известным украинским актером театра и кино. Зрители знают его по ролям в телесериалах и фильмах, в частности в "Цвет страсти", "Обещание Богу" и других.

Накануне наша редакция писала о фильмах и сериалах, в которых снимался Юрий Фелипенко.

Весной 2024 года актер принял решение добровольно присоединиться к Вооруженным силам Украины. Кроме того, в прошлом году Юрий женился на Екатерине Мотрич после пяти лет отношений.