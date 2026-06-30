Російські окупанти відкрили кримінальну справу проти гурту "Жадан і Собаки": Жадан відповів

У мережі з'явилася інформація про те, що проти учасників українського гурту "Жадан і Собаки" нібито відкрито кримінальне провадження.

Фронтмен колективу вже відреагував на цю новину на своїй сторінці у фейсбуці.

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Музикантів гурту звинувачують у підтримці Збройних сил України, зборі коштів на потреби українських військових підрозділів, участі окремих учасників у службі або співпраці з підрозділом "Хартія", а також у створенні пісень і відеоробіт, присвячених Україні та її захисникам.

Зазначається, що фігурантам може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Інформація про це була опублікована на телеграм-сторінці так званого "Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області".

Проти гурту "Жадан і Собаки" нібито відкрили кримінальну справу / Скриншоти з телеграму

Для довідки! Так зване "Управління внутрішніх справ ВЦА Харківської області" є структурою, створеною під час тимчасової окупації частини Харківської області російськими військами. Це фактично окупаційний аналог правоохоронних органів, який не визнається Україною.

Реакція Сергія Жадана

Письменник і фронтмен гурту Жадан і Собаки відреагував на повідомлення, опублікувавши скриншоти новини та коротко написавши: "Люблю свою роботу".

Сергій Жадан відреагував на новину про те, що проти гурту "Жадан і Собаки" нібито відкрили кримінальну справу / Скриншот з фейсбуку

До речі, це вже не перший раз, коли російські окупанти порушили кримінальну справу проти Сергія Жадана.