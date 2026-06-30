Фронтмен группы уже отреагировал на эту новость на своей странице в Facebook.
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Музыкантов группы обвиняют в поддержке Вооруженных сил Украины, сборе средств на нужды украинских воинских подразделений, участии отдельных участников в службе или сотрудничестве с подразделением "Хартия", а также в создании песен и видеоработ, посвященных Украине и ее защитникам.
Отмечается, что фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Информация об этом была опубликована на странице в Telegram так называемого "Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области".
Против группы "Жадан и Собаки" якобы возбудили уголовное дело / Скриншоты из Telegram
Для справки! Так называемое "Управление внутренних дел ВГА Харьковской области" – это структура, созданная во время временной оккупации части Харьковской области российскими войсками. Это фактически оккупационный аналог правоохранительных органов, который не признается Украиной.
Реакция Сергея Жадана
Писатель и фронтмен группы "Жадан и Собаки" отреагировал на сообщение, опубликовав скриншоты новости и кратко написав: "Люблю свою работу".
Сергей Жадан отреагировал на новость о том, что против группы "Жадан и Собаки" якобы возбудили уголовное дело / Скриншот из Facebook
Кстати, это уже не первый раз, когда российские оккупанты возбудили уголовное дело против Сергея Жадана.