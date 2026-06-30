Об этом Тарас рассказал в Instagram, опубликовав серию фотографий с черным Range Rover.

Не пропустите Первая вечеринка "Холостяка-15" уже состоялась: эксклюзивные кадры со съемок реалити-шоу

На фото автомобиль выглядит неповрежденным, а сам актер улыбается.

Наконец-то мой пупс вернулся ко мне,

– написал Цимбалюк.

Автомобиль Тараса Цимбалюка попал в ДТП

По информации правоохранителей, авария произошла ночью в Подольском районе Киева. Водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением и столкнулся с припаркованными автомобилями Hyundai и Mazda. После инцидента мужчина покинул место происшествия, при этом в машине остались пассажиры.

На вызов прибыли патрульные, которые установили, что в результате ДТП никто не пострадал, и зафиксировали предварительные обстоятельства происшествия. Впоследствии водитель вернулся на место аварии и признал свою причастность. На него был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП.

Сам Тарас Цимбалюк подтвердил, что находился в салоне в качестве пассажира и перед поездкой употреблял алкоголь, однако за рулем не сидел. По словам актера, за рулем находился его друг – продюсер и комик Роман Крохин, который был трезв, но не справился с управлением транспортным средством.

После возврата автомобиля Роман Крохин также опубликовал видео, в котором они с Цимбалюком вспомнили апрельскую аварию. Крохин назвал ее "очень дорогой поездкой", а актер отметил, что после ремонта в автомобиле заменили фару, бампер и диски.

Роман Крохин показал видео с Тарасом Цимбалюком и его Range Rover: смотрите онлайн