Комментарий появился в официальном телеграм-канале патрульной полиции Киева.
По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью в Подольском районе: водитель Range Rover не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили Hyundai и Mazda. После столкновения мужчина покинул место происшествия, оставив авто вместе с пассажирами.
На место вызова прибыли патрульные. Инспекторы убедились, что в результате аварии никто не пострадал, и установили предварительные обстоятельства инцидента. Впоследствии водитель вернулся на место ДТП и подтвердил свою причастность к аварии. На него составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. Дальнейшее решение по делу будет принимать суд.
В Киеве произошло ДТП с участием Тараса Цимбалюка / Фото "РБК Украина"
Что об этом ДТП сказал Тарас Цимбалюк?
- Актер подтвердил, что он находился в машине как пассажир и перед поездкой употреблял алкоголь, однако за руль не садился.
- Тарас Цимбалюк отметил, что автомобилем управлял его товарищ Роман Крохин, который был трезвым, и именно он не справился с управлением.
- Продюсер и комик Роман Крохин в инстаграме сообщил, что с ним все хорошо.