Про це Тарас розповів в інстаграмі, опублікувавши серію світлин із чорним Range Rover.

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На фото автомобіль має неушкоджений вигляд, а сам актор позує усміхненим.

Нарешті мій пупс повернувся до мене,

– написав Цимбалюк.

Автомобіль Тараса Цимбалюка потрапив у ДТП

За інформацією правоохоронців, аварія сталася вночі в Подільському районі Києва. Водій автомобіля Range Rover не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованими авто Hyundai та Mazda. Після інциденту чоловік залишив місце події, у машині при цьому залишилися пасажири.

На виклик прибули патрульні, які встановили, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав, та зафіксували попередні обставини події. Згодом водій повернувся на місце аварії та визнав свою причетність. На нього було складено адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

Сам Тарас Цимбалюк підтвердив, що перебував у салоні як пасажир і перед поїздкою вживав алкоголь, однак автомобілем не керував. За словами актора, за кермом перебував його товариш – продюсер і комік Роман Крохін, який був тверезим, але не впорався з керуванням транспортним засобом.

Після повернення автомобіля Роман Крохін також опублікував відео, в якому вони з Цимбалюком згадали квітневу аварію. Крохін назвав її "дуже дорогою поїздкою", а актор зазначив, що після ремонту в автомобілі замінили фару, бампер і диски.

Роман Крохін показав відео з Тарасом Цимбалюком і його Range Rover: дивіться онлайн