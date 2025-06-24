Російські окупанти порушили кримінальну справу проти Сергія Жадана

Сергій Жадан поповнив список українців, яких демонізують в Росії. Окупанти відкрили кримінальну справу проти українського письменника та військовослужбовця.

Про це повідомив сам Сергій Жадан на своїй сторінці в інстаграмі, передає Show 24. Він опублікував скриншоти зі сторінки так званого "Управління внутрішніх справ ВЦА Харківської області".

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У карній справі, яку відкрили проти письменника, його називають ідеологічним натхненником "незаконного збройного формування", маючи на увазі 13-ту бригаду Національної гвардії України "Хартія", в якій служить Сергій Жадан.

Його звинуватили у співпраці з керівником бригади й заснуванні "Радіо Хартія", яке назвали "пропагандистським". Окупанти показали фото Сергія Жадана, де він звітував щодо збору коштів та допомоги українським захисникам. Сам він прокоментував цю новину не без жарту.

Люблю свою роботу,

– лаконічно й з гумором відреагував Сергій Жадан.



Проти Жадана відкрили карну справу / Фото з інстаграму Сергія Жадана

Шанувальники й підписники письменника також з гумором відреагували на кримінальну справу, називаючи її досягненням.

"Визнання міжнародного рівня. Це означає, що ви на правильному шляху";

"А чого досяг ти?";

"Сергію Вікторовичу, ви збуджуєте навіть "уголовні дєла"";

"Фото красиве обрали, цінують. Одразу видно натхненника";

"Кращої характеристики як провідного письменника сучасної України й годі шукати!".

Нагадаємо, близько року тому Сергій Жадан повідомив про мобілізацію. Він розповідав, що пішов служити після закону про мобілізацію, адже є чоловіком призовного віку. Письменник додав, що навіть не думав, куди йти, адже допомагав "Хартії" ще з початку повномасштабної війни.

Сергій Жадан у секції військово-цивільного комунікування. На службі він займається зв'язками всередині бригади та зв'язками між бригадою й суспільством, а також її забезпеченням.