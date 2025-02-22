22 лютого, 07:00
Могила, Гудков, Головань: які справжні імена та прізвища ховаються за псевдонімами артистів
Сценічне ім'я обирає для себе майже кожен другий артист. На їхню думку, це додає родзинки їхньому образу, а для когось це взагалі можливість відмовитись від справжнього імені через ряд обставин.
Український шоубізнес багатий на зірок, які виступають під псевдонімом і майже ніколи не згадують справжнього імені чи прізвища. Можливо, навіть не вся публіка знає, як насправді називається певний артист чи артистка. У матеріалі Show24 розкриваємо всі карти та розсекречуємо всі імена.
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Справжні імена та прізвища українських зірок, які виступають під псевдонімами
- Джамала – Сусанна Джамаладінова;
- Вєрка Сердючка – Андрій Данилко. Цікаво, що прізвище для цього образу артист запозичив у колишньої однокласниці – Анни Середюк, якій пообіцяв її прославити;
- MELOVIN – Костянтин Бочаров;
- Потап – Олексій Потапенко;
- Наталя Могилевська – Наталія Могила. Співачка змінила прізвище на більш сценічне, бо, на її думку, так воно звучить милозвучніше для шоубізнесу.
- Слава Камінська – Ольга Кузнєцова;
- TAYANNA – Тетяна Решетняк;
- Злата Огнєвіч – Інна Бордюг. Співачка не приховує того, що її ім'я від народження ніколи не подобалось. У 2015 році артистка отримала новий паспорт зі зміненими даними;
- Фагот – Олег Михайлюта;
- MamaRika – Анастасія Кочетова/Середа. З часів "Фабрики зірок" співачка мала псевдонім Еріка. Але після завершення співпраці з продюсером Сергієм Кузіним, знаменитості довелось змінити сценічне ім'я;
- Onuka – Ната Жижченко.
- Міла Нітіч – Людмила Нітічук;
- Тіна Кароль – Тетяна Ліберман. Артистка неодноразово казала про те, що її образ символізує сильну та ніжну жінку. Псевдонім вигадили під час "Нової хвилі", що проходив у 2005 році. Крім того, співачка також змінила паспортні дані;
- Влад Дарвін – Владислав Приходько;
- Позитив – Олексій Завгородній;
- Jerry Heil – Яна Шемаєва. Творчий псевдонім виконавиця придумала у 16 років. Спершу версія була Jerry Mouse, однак дівчина пошукала на сайті з американськими прізвищами інші варіанти й зупинилась на Heil;
- Юлія Саніна – Юлія Головань (Бебко);
- Макс Барських – Микола Бортник.
- Фоззі – Олександр Сидоренко;
- alyona alyona – Альона Савраненко. Для реперки це третій творчий псевдонім. Цікаво, що його придумали за лічені хвилини, коли артистка сказала фразу: "Я навіть у паспорті Альона, а не Олена";
- Володимир Дантес – Володимир Гудков;
- Lama – Наталія Дзеньків;
- Міка Ньютон – Оксана Грицай;
- Ivan Navi – Іван Сяркевич. До слова, саме покійний Андрій Кузьменко помітив молодого артиста і запропонував йому такий псевдонім, який сьогодні знає українська публіка;
- Катя Chilly – Катерина Кондратенко;
- Lida Lee – Лідія Скорубська;
- ALYOSHA – Олена Тополя. Тривалий час артистка виступала саме під першим варіантом псевдоніма, але з часом, коли шанувальники казали їй взяти до уваги справжнє ім'я, співачка пішла на такий крок. Сьогодні вона – Олена Тополя.