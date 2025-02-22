Могила, Гудков, Головань: які справжні імена та прізвища ховаються за псевдонімами артистів

Сценічне ім'я обирає для себе майже кожен другий артист. На їхню думку, це додає родзинки їхньому образу, а для когось це взагалі можливість відмовитись від справжнього імені через ряд обставин.

Український шоубізнес багатий на зірок, які виступають під псевдонімом і майже ніколи не згадують справжнього імені чи прізвища. Можливо, навіть не вся публіка знає, як насправді називається певний артист чи артистка. У матеріалі Show24 розкриваємо всі карти та розсекречуємо всі імена. Може зацікавити Українські зірки руйнують стереотипи про кохання: 5 пар, які мають велику різницю у віці Справжні імена та прізвища українських зірок, які виступають під псевдонімами Джамала – Сусанна Джамаладінова;

– Сусанна Джамаладінова; Вєрка Сердючка – Андрій Данилко. Цікаво, що прізвище для цього образу артист запозичив у колишньої однокласниці – Анни Середюк, якій пообіцяв її прославити;

– Андрій Данилко. Цікаво, що прізвище для цього образу артист запозичив у колишньої однокласниці – Анни Середюк, якій пообіцяв її прославити; MELOVIN – Костянтин Бочаров;

– Костянтин Бочаров; Потап – Олексій Потапенко;

– Олексій Потапенко; Наталя Могилевська – Наталія Могила. Співачка змінила прізвище на більш сценічне, бо, на її думку, так воно звучить милозвучніше для шоубізнесу. Могилевська та Джамала мають сценічні псевдоніми / Колаж 24 Каналу Слава Камінська – Ольга Кузнєцова;

– Ольга Кузнєцова; TAYANNA – Тетяна Решетняк;

– Тетяна Решетняк; Злата Огнєвіч – Інна Бордюг. Співачка не приховує того, що її ім'я від народження ніколи не подобалось. У 2015 році артистка отримала новий паспорт зі зміненими даними;

– Інна Бордюг. Співачка не приховує того, що її ім'я від народження ніколи не подобалось. У 2015 році артистка отримала новий паспорт зі зміненими даними; Фагот – Олег Михайлюта;

– Олег Михайлюта; MamaRika – Анастасія Кочетова/Середа. З часів "Фабрики зірок" співачка мала псевдонім Еріка. Але після завершення співпраці з продюсером Сергієм Кузіним, знаменитості довелось змінити сценічне ім'я;

– Анастасія Кочетова/Середа. З часів "Фабрики зірок" співачка мала псевдонім Еріка. Але після завершення співпраці з продюсером Сергієм Кузіним, знаменитості довелось змінити сценічне ім'я; Onuka – Ната Жижченко. MamaRika та Злата Огнєвіч / Колаж 24 Каналу Міла Нітіч – Людмила Нітічук;

– Людмила Нітічук; Тіна Кароль – Тетяна Ліберман. Артистка неодноразово казала про те, що її образ символізує сильну та ніжну жінку. Псевдонім вигадили під час "Нової хвилі", що проходив у 2005 році. Крім того, співачка також змінила паспортні дані;

– Тетяна Ліберман. Артистка неодноразово казала про те, що її образ символізує сильну та ніжну жінку. Псевдонім вигадили під час "Нової хвилі", що проходив у 2005 році. Крім того, співачка також змінила паспортні дані; Влад Дарвін – Владислав Приходько;

– Владислав Приходько; Позитив – Олексій Завгородній;

– Олексій Завгородній; Jerry Heil – Яна Шемаєва. Творчий псевдонім виконавиця придумала у 16 років. Спершу версія була Jerry Mouse, однак дівчина пошукала на сайті з американськими прізвищами інші варіанти й зупинилась на Heil;

– Яна Шемаєва. Творчий псевдонім виконавиця придумала у 16 років. Спершу версія була Jerry Mouse, однак дівчина пошукала на сайті з американськими прізвищами інші варіанти й зупинилась на Heil; Юлія Саніна – Юлія Головань (Бебко);

– Юлія Головань (Бебко); Макс Барських – Микола Бортник. Позитив і Влад Дарвін / Колаж 24 Каналу Фоззі – Олександр Сидоренко;

– Олександр Сидоренко; alyona alyona – Альона Савраненко. Для реперки це третій творчий псевдонім. Цікаво, що його придумали за лічені хвилини, коли артистка сказала фразу: "Я навіть у паспорті Альона, а не Олена";

– Альона Савраненко. Для реперки це третій творчий псевдонім. Цікаво, що його придумали за лічені хвилини, коли артистка сказала фразу: "Я навіть у паспорті Альона, а не Олена"; Володимир Дантес – Володимир Гудков;

– Володимир Гудков; Lama – Наталія Дзеньків;

– Наталія Дзеньків; Міка Ньютон – Оксана Грицай;

– Оксана Грицай; Ivan Navi – Іван Сяркевич. До слова, саме покійний Андрій Кузьменко помітив молодого артиста і запропонував йому такий псевдонім, який сьогодні знає українська публіка;

– Іван Сяркевич. До слова, саме покійний Андрій Кузьменко помітив молодого артиста і запропонував йому такий псевдонім, який сьогодні знає українська публіка; Катя Chilly – Катерина Кондратенко;

– Катерина Кондратенко; Lida Lee – Лідія Скорубська;

– Лідія Скорубська; ALYOSHA – Олена Тополя. Тривалий час артистка виступала саме під першим варіантом псевдоніма, але з часом, коли шанувальники казали їй взяти до уваги справжнє ім'я, співачка пішла на такий крок. Сьогодні вона – Олена Тополя.