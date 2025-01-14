Повертаємось у 2012 рік – як пісня Gangnam style стала не тільки феноменом, а й мемом

Свого часу трек Gangnam style південнокорейського виконавця PSY став справжнім хітом. Позначка прослуховувань і переглядів перетнула межу у понад 5 мільярдів, що стало справжнім фурором для світового шоубізнесу.

Трек, який вийшов у 2012 році, мабуть, чули всі. Однак для декого може досі залишатись загадкою, чому пісня й кліп стали настільки популярними та в чому ховається секрет успіху, пише Show 24.

Читайте також Феномен бойз-бенду: чому гурт One Direction на піку своєї слави пішов у довгострокову паузу

6 причини чому Gangnam style стала феноменом

Танець

Якщо переглянути відеокліп на пісню, то можна відстежити лінію хаосу подій, які відбуваються в різних локаціях. Для когось це може виглядати як абсурд, однак танець, який аудиторія бачить упродовж усього відео, став справжньою знахідкою. Перевага полягає у простоті рухів, що дозволяє кожному охочому їх повторити.

Попри те, що у 2012 році челенджі та тренди лиш починали набирати своїх обертів, Gangnam style став одним із проривів.

Psy – Gangnam style: дивіться відео онлайн

Танець почали пародіювати, учні та студенти знімали відео, щоб долучитись до тренду, на весіллях наречені трек обирали для першого танцю, щоб вразити гостей, та й на телебаченні було чимало пародій, які допомогли ще більше розкрутити пісню виконавця PSY.

ОПА КОВБАСА – ПАРОДІЯ | PSY – GANGNAM STYLE: дивіться відео онлайн

"Квартал 95": Djuice Style – пародія на Gangnam Style: дивіться відео онлайн

Мова й простота слів

Очевидно, що у світі не дуже великий відсоток людей, який розуміє корейську мову. Однак це не стало на заваді, адже публіка повторювала текст на слух. Тобто, те що чуєш, те і повторюєш. Звісно, вимова і правильність тексту, мабуть, бажали б кращого, але це зовсім не проблема. Усвідомлення того, що ти можеш стати частиною тренду світового масштабу надихає йти на такий крок.

Отже, прості рухи танцю та легка вимова слів – це ті основні речі, які допомогли розкрутитись треку.

Екзотичність

У 2012 році у світі ще не була настільки популярна азійська попкультура. Це стало справжнім проривом, адже для мільярдної публіки це було щось нове, що вирізнялось зі звичного уявлення. Цікаво, що у Південній Кореї трек не був настільки популярним, як у решті частині світу.

Тобто, знайомство аудиторії з новою культурою пройшло доволі успішно.

Тривалий ріст переглядів і прослуховувань

Зазвичай, популярні треки та відео ідуть на спад через місяць після релізу. Однак з Gangnam style історія вийшла зовсім інакша. Трек упродовж шести місяців продовжував набирати мільйони переглядів і прослуховувань. Пісня вийшла 15 липня 2012 року, у грудні того ж року перетнула межу в мільярд переглядів на ютуб, а станом на сьогодні налічує 5 мільярдів 420 мільйонів 358 тисяч 747 переглядів і є номером 26 у категорії найпопулярніших музичних відео у світі.

Статистика треку Gangnam style на ютуб / Скришнот з ютубу

До слова, у 2012 році рекорд за кількістю переглядів – 803 мільйони, належав Джастіну Біберу та його треку Baby. Однак PSY з треком Gangnam style не просто очолив чарти 28 країн світу, а й увійшов до Книги рекордів Гіннеса у категорії "Пісня, яка набрала найбільшу кількість уподобань" (станом на сьогодні – 29 мільйонів).

Меми та пародії

Меми та пародії – це каталізатори, які пришвидшують процес популярності. Важливо зауважити й те, що дуже часто меми живуть 1-2 дні, а пародії – трошки довше. Однак у випадку з піснею Gangnam style ця історія затягнулась на тривалий період, що стало справжнім феноменом і підсилило рівень популярності.

Юрій Ткач – GANGNAM STYLE – Ліпсінк Батл: дивіться відео онлайн

Вова зі Львова – Gamno Style: слухайте пісню онлайн

Що цікаво, пісню використовують і до сучасних трендів, які збирають чимало переглядів.

Хоч з роками популярність треку спала, однак Gangnam style, мабуть, уже можна назвати безсмертним хітом.

Телебачення та залученість знаменитостей

Коли якийсь тренд виходить в етерах телебачення, то це ще один показник, який не тільки свідчить про популярність, а й пришвидшує її. А коли до цього залучені ще й чиїсь кумири, то кількість людей, які будуть наслідувати світове зацікавлення, тільки зростатиме.

Слава Фролова та Ектор Хіменес–Браво – Gangnam style ("Україна має талант"): дивіться відео онлайн

Оркестр 101 ОБрО ГШ ЗСУ – Gangnam style: дивіться відео онлайн

Свого часу навіть ведучий шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін в прямому етері затанцював легендарний танець.

Руслан Сенічкін затанцював Gangnam style / Фото видання "Детектор медіа"

Отже, усі наведені вище причини є підґрунтям того, щоб вважати трек Gangnam style не просто хітом, а й феноменом, який завдяки певним умовам зміг досягти такого фурору. Комічність стала додатковим елементом, який підсилив формулу успіху.