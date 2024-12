У 2010 році Ліам Пейн, Гаррі Стайлс, Найл Хоран, Зейн Малік і Луї Томлінсон прийшли на британську версію шоу "Х-Фактор", як сольні виконавці. Пізніше музичний продюсер Саймон Коуелл об'єднав учасників в один колектив, який обрав собі назву One Direction. Хлопцям не вдалось здобути перемогу, однак вони стали бронзовими призерами проєкту, які одразу отримали статус улюбленців публіки. У матеріалі Show 24 розповідаємо про феномен колективу, чому бойз-бенд взяв тривалу паузу та як склалось подальше життя учасників.

One Direction: чому на піку популярності хлопці розійшлись різними дорогами

Після завершення проєкту, запальні хлопці почали працювати над розвитком колективу. Перший сингл вийшов під назвою What Makes You Beautiful і досі залишається справжнім хітом. На ютубі відеокліп зібрав понад 1,5 мільярда переглядів.

One Direction – What Makes You Beautiful: дивіться відео онлайн

У 2011 році One Direction презентували Up All Night, який одразу став популярним. Альбом посів друге місце у чарті альбомів Великої Британії, а бойз-бенд опинився у Книзі рекордів Гіннеса, чий дебютний реліз зайняв перші місця у рейтингах.

Час ішов, а популярність One Direction зростала. Квитки на концерти розкуповувались із шаленою швидкістю, а учасники гурту не могли вийти у світ без охорони, адже їх переслідували десятки, а то й сотні шанувальників. Вони збирали чимало музичних нагород і їздили у світові турне.

Цікаво, що у 2012 році One Direction виконали Little Things на Royal Variety Performance у присутності королеви Єлизавети II, а у 2013 році у їхньому кліпі на пісню One Way Or Another навіть знявся тодішній прем'єр Британії Девід Камерон.

One Direction – One Way Or Another (Teenage Kicks): дивіться відео онлайн

У тому ж році на екрани телеглядачів вийшов документальний фільм "One Direction: This is us", який розповідав про життєві дороги кожного з учасників. У відео показали, як вони готуються до концертів, як в автобусі записують альбоми, а також хлопці розповіли про внутрішні переживання.

Попри те, що кожен з учасників мав гарні вокальні дані, усі вони внесли свою лепту, яка ставала визначальною у колективі. До прикладу, кучеряве волосся Гаррі додавало шарму групі, а харизматичність співака просто не могла загубитись серед інших хлопців. Ліам вражав потужним голосом, Луї – віддавався на сцені на всі 100%, Найл – мав роль "доброго юнака", а Зейн – мав незабутній голос, який був справжньою родзинкою One Direction.

Крім того, бойз-бенд став справжнім взірцем стилю. Кожен учасник мав особистий стиль, який шанувальники охоче наслідували. Луї Томлінсона часто бачили в підтяжках і смугастих футболках, тоді як Гаррі Стайлз надавав перевагу приталеним штанам. Ніл Горан був блондином, Ліам Пейн віддавав перевагу класичному вбранню, а Зейн Малік мав дещо брутальніший вигляд.

За свою кар'єру One Direction випустив п'ять студійних альбомів: "Up All Night" (2011), "Take Me Home" (2012), "Midnight Memories" (2013), "Four" (2014) та "Made in the A.M." (2015). Ці альбоми досягли значного комерційного успіху, мільйони копій продали по всьому світу. Гурт виступав на найбільших стадіонах світу і продовжує вважатися одним з найуспішніших бойз-бендів в історії. Хлопці експериментували з музикою, додаючи трохи року, фольку та електроніки.

One Direction у грудні 2014 року / Фото Getty images

У 2015 році фанатів колективу шокували новиною, що Зейн Малік більше не учасник One Direction. Виконавець вирішив піти у вільне плавання. Інші хлопці зробили заяву, що продовжать працювати у чотирьох і дуже сумуватимуть за Маліком.

У тому ж році група випустила трек Drag Me Down, пізніше анонсувала вихід нового альбому, а разом із ним пісня Perfect увійшла до десятки найкращих Billboard, і стала другим поспіль хітом після Drag Me Down, яка побила рекорд The ​​Beatles за найбільшою десяткою дебютів у Hot 100 серед гуртів.

One Direction – Perfect: дивіться відео онлайн

У 2016 році фанатів One Direction знову шокували новиною, що гурт бере паузу на невизначений термін. Причиною було те, що співаки хочуть попрацювати над окремими проєктами, але запевняли, що згодом знову зберуться колективом і продовжать виступати разом.

З того часу пройшло вже 7 років, однак возз'єднання так і не відбулось. Навіть найпалкіші шанувальники втратили віру в те, що це коли-небудь станеться, враховуючи останні новини.

Смерть Ліама Пейна

Нещодавно, 17 жовтня, світ сколихнула новина про смерть Ліама Пейна. Співак трагічно загинув у Буенос-Айресі, випавши з третього поверху готелю. Раніше співак розповідав, що коли гурт взяв паузу, для нього це стало справжнім полегшенням.

Коли зірки перебували на піку своєї популярності, то Пейн страждав від алкогольної залежності, а також зловживав пігулками, які відпускаються за рецептом. Після концертів артистів відвозили в окремі готельні номери, а співак почав звертати увагу на вміст мінібару. Він влаштовував вечірку для однієї людини, і це тривало роками.

Ліам Пейн / Фото Getty images

Під час гастрольних турів артиста не покидали суїцидальні думки, а у 2023 році він повідомив, що близько 100 днів провів у реабілітаційному центрі, адже "був у поганій формі".

Наразі встановлено, що співак випав із балкона. Лікарі екстреної служби констатували смерть Ліама Пейна на місці, адже він отримав "серйозні травми, несумісні з життям". Відповідно до інформації видання Daily Mail, співробітники готелю Casa Sur, де зупинявся Ліам Пейн, доставляли наркотики у номер співака. Вони сховали їх у коробці з-під мила Dove, яку виявили після смерті артиста.

Результати токсикологічних тестів показали, що Пейн "мав кілька речовин у своєму організмі". За даними розтину, одна з цих речовин – так званий "рожевий кокаїн". Це комбінація метамфетаміну, кетаміну, MDMA та іноді кокаїну.

Джерела видання ABC News зазначили, що у готельному номері Ліама знайшли імпровізовану алюмінієву трубку для вживання заборонених речовин. Крім наркотичних речовин, у крові музиканта знайшли сильнодійний галюциногенний препарат Cristal. Офіційною причиною смерті називають внутрішній та зовнішній крововиливи, а також численні травми.

Зейн Малік, Гаррі Стайлз, Луї Томлінсон і Найл Хоран на акаунті гурту One Direction опублікували спільну заяву, де висловили свої почуття щодо трагічної події.

"Ми абсолютно спустошені новиною про смерть Ліама. Згодом, коли кожен з нас зможе, буде ще що сказати. Але поки нам потрібен деякий час, щоб оплакати та пережити втрату нашого брата, якого ми дуже любили. Спогади, які ми розділили, будуть зберігатися назавжди. Наразі наші думки з його родиною, друзями та фанатами, які любили його разом з нами. Ми будемо за ним страшенно сумувати. Ми любимо тебе, Ліаме", – зазначили друзі Ліама.

У артиста залишився маленький син, а Луї пообіцяв піклуватись про хлопця.

Як сьогодні живуть ексучасники колективу One Direction

Гаррі Стайлс побудував успішну кар'єру співака та актора. У 2023 році артист отримав ще дві нагороди Ґреммі до загальної колекції у категоріях: "Альбом року" та "Найкращий вокальний попальбом". Зазначимо, що виконавець підтримує Україну під час повномасштабної війни. Гаррі неодноразово розгортав українські прапори на своїх концертах, а окремі джерела стверджують, що Стайлс робив певні пожертви, однак сам артист не підтверджував цієї інформації.

Гаррі Стайлс, 2024 рік / Фото Getty images

Найл Хоран продовжує виступати, однак його кар'єра не перебуває на такому піку, як у Стайлса чи Маліка. Чоловік захоплюється спортом, а особливо – гольфом.

Найл Хоран на фестивалі у Німеччині, 2024 рік / Фото Getty images

У Зейна Маліка доволі успішна кар'єра. Він записує популярні хіти з відомими артистами, а його голос продовжує вражати звучанням. У 2020 році у співака та моделі Джіджі Хадід народилась дитина. Наприкінці жовтня Зейн повідомив, що вирішив відкласти американську частину туру після смерті близького друга Ліама Пейна.

Зейн Малік, 2024 рік / Фото Getty images

Луї Томлінсон сьогодні також займається сольними проєктами. У 2020 році співак презентував перший альбом "Walls", який був на першому місці в iTunes у понад 50 країнах світу. У січні 2016 Луї вперше став батьком. У нього народився син, якого назвали Фредді Рейн Томлінсон. У 2021 році – увійшов до Книги рекордів, адже продав найбільше квитків на трансляцію свого сольного концерту.

Луї Томлінсон, 2024 рік / Фото Getty images

Тож хоч і артисти обіцяли своїм фанатам, що легендарний гурт повернеться на сцену, сьогодні цей сценарій малоймовірний. Насамперед це пов'язано зі смертю Ліама Пейна, який був невіддільною частиною колективу.