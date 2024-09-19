Зірка народилась у Нью-Йорку, а її справжнє ім'я – Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта. З самого дитинства вона захоплювалась музикою, а батьки підтримували дівчину в цьому. В 11 років юну Джоан віддали до дівчачої католицької приватної школи, де вона відчувала себе білою вороною. Її часто дражнили та ображали за "провокативність й ексцентричність". Дізнавайтесь у матеріалі Show 24, як виконавиця стала світовою знаменитістю, чому обрала такий псевдонім і як її феномен став схованкою особистої трагедії.

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Образ Леді Гаги та шлях до всесвітнього визнання

На початку 2000-х років майбутня знаменитість присвячувала весь вільний час музиці та використовувала знайомства, щоб пробитись у публічну площину. Коли вона познайомилась із продюсером Робом Фюзарі, то він став першою людиною, який назвав співачку "Леді Гагою". Цей образ запозичили з пісні гурту Queen "Radio Ga Ga".

Пізніше артистка познайомилась із Леді Старлайт, яка допомогла довершити образ виконавиці. Ба більше вони навіть разом виступали у стилі бурлеск, а їхній дует називали "Огляд Леді Гаги та Старлайт".

Продюсери та лейбли не знаходили у зірці потенціалу, який би міг вразити глядача. Однак тоді Леді Гага відкрила для себе Мадонну, Queen і Бові, які показали шлях, куди варто рухатись далі.

Продюсер Вінсент Герберт у 2007 році підписав співачку до свого лейбла, а Гага назвала чоловіка людиною, "яка розкрила її для світу". Тоді вона почала писати пісні для світових знаменитостей, а її ім'я ставало все впізнаванішим. У 2008 році вийшов дебютний альбом The Fame, а пісня Poker Face посіла перші сходинки світових чартів.

Lady Gaga – Poker Face: дивіться відео онлайн

До слова, станом на сьогодні відеоробота на ютубі має понад 1,3 мільярда переглядів.

Наступні сингли, як: Bad Romance, Telephone, Alejandro, тільки затвердили ім'я Леді Гаги у площині шоубізнесу.

Lady Gaga – Bad Romance: дивіться відео онлайн

Другий студійний альбом Born This way розширив музичний стиль зірки, а за перший тиждень від його випуску було продано понад мільйон копій. У 2013 році вийшов третій альбом Artpop у новому стилі, згодом світ побачили четвертий і п'ятий альбоми, які посіли перші місця в американському чарті Billboard 200.

Леді Гага також час від часу появляється у кінокартинах. Її образи завжди витончені та екстравагантні, що робить зірку не схожою на інших. Зокрема, вона знялась у таких фільмах і серіалах: "Мачете вбиває", "Місто гріхів 2", "Американська історія жаху", "Народження зірки", "Джокер: божевілля на двох" й інші.

Найефектніші образи знаменитості за роки кар'єри

Незвичні образи не тільки сформували образ Леді Гаги, а й стали її незмінним атрибутом. Вона завжди йде на ризик і показує те, на що інші ніколи б не спромоглись.

Образ, про який говорив увесь світ, появився у 2010 році, коли співачка прийшла на церемонію вручення нагород MTV Music Awards в одязі із сирого м'яса.

Леді Гага на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 2010 / Фото Getty images

До слова, сьогодні цей костюм зберігається у Залі слави рок-н-ролу.

Пізніше Гага виходила у світ із дивними головними уборами, чудернацькими костюмами, високими підборами та навіть зустрілась із покійною Єлизаветою II.

Єлизавета II зустрілась з Леді Гагою після виступу Royal Variety, 2009 / Фото Getty images

А у 2019 році зірка з'явилась на Met Gala у розкішній рожевій сукні, яку потім замінили ще три інші вбрання. Співачка знову довела, що перевершити її в оригінальності буде дуже складно.

Леді Гага на Met Gala у 2019 році / Фото Getty images

Це ще далеко не всі образи, якими вражала знаменитість. Однак вони однозначно стали невіддільним символом Леді Гаги.

Особисте життя

У 2006 році співачка зустрічалась зі своїм продюсером Робом Фюзарі, однак стосунки пари протримались три роки. Пізніше обранцем знаменитості став дизайнер Дада (Метью) Вільямс. Водночас Леді Гага заявила, що вона бісексуалка. За неофіційними чутками, виконавиця декілька років зустрічалась із дівчатами.

Пізніше артистка познайомилась з актором Тейлором Кінні. У 2015 році стало відомо про те, що пара заручилась, а за рік розлучились. Як казала сама Гага, у їхні стосунки почала лізти її робота.

Наступним коханим виконавиці став агент Крістіан Каріно, з яким вона заручилась. Однак за рік і ці заручини скасували.

Потім у житті зірки був звукорежисер Ден Хортон, а далі зав'язався роман із підприємцем Майклом Поланскі. У 2024 році пара заручилась.

В інстаграмі зірка навіть поділилась спільною світлиною з коханим, а користувачі засипали пару тисячами компліментів.

Таємниці Леді Гаги та її феном у суспільстві

Не дивно, що історії, які травмували співачку, майже не піддаються розголосу. Однак Леді Гага активно підтримує різні групи населення, займається діяльністю відповідних організацій, які мають на меті допомогти тим, хто цього потребує.

У світлі таких подій вона поділилась історією, яка майже зламала її життя. Коли дівчині було 19 років, вона стала жертвою зґвалтування. Ця подія дуже сильно підкосила виконавицю, і їй довелось проходити довгу ментальну та фізичну терапію. Після цього у неї розвинувся посттравматичний стресовий розлад.

У 2010 році в знаменитості діагностували ранню стадію системного червоного вовчака. Пізніше у документальному фільмі співачка розповіла, що хворіє на хронічну фіброміалгію.

Фіброміалгія – це хронічне захворювання, яке проявляється м'язо-суглобовим болем, порушенням сну, постійною втомою тощо. Що спричиняє цю хворобу досі невідомо, а лікарі не мають сталого протоколу лікування таких пацієнтів.

Ці проблеми могли підкосити виконавицю, щоб та опустила руки, але все сталось навпаки. Вона вийшла у світ із гордо піднятою головою та голосно заявила про себе.

Феномен Леді Гаги полягає в тому, що вона принесла шалені зміни у попкультурі. Вона не тільки представила нову еру артиста, а й не боїться бути лідером думок для різних верств населення.

Вона об'єднала довкола себе людей, які розділяють спільний біль, вчаться проявляти власну думку, не бояться самовиражатись і здатні досягати поставлених цілей.

Ба більше, у 2010 році в університеті Південної Кароліни навіть появився курс Lady GaGa і соціологія слави. Співачка викликала науковий інтерес у професора Метью Дефле, адже його зацікавив той факт, як виконавиця миттєво піднялась на вершину слави, майже одразу здобула дві премії Ґреммі й дев'ять статуеток VMA.

Упродовж курсу ми розглянемо уміння співачки привернути до себе увагу, талант до перевтілення і створення епатажних образів. Словом, усе те, що сьогодні складає соціальне явище Lady GaGa. Ми постараємося відповісти на питання "Що ж стоїть за феноменом?",

– сказав професор.

Леді Гагу можна назвати справжнім феноменом музичної індустрії, яка поєднала в собі різні образи, не боїться експериментів у музиці та завжди наполягає на своєму. Така експресія стала гідною відповіддю на особисті трагедії зірки, з якими мужньо продовжує боротись. Вона встановила чимало рекордів Гіннесса, долучилась до благодійних справ, підтримала Україну у війні проти Росії й продовжує купатись у проміннях слави завдяки наполегливій та кропіткій роботі.