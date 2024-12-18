17 грудня мережею розлетілась новина про те, що латвійський баскетболіст Яніс Тімма помер. Він скоїв самогубство, пише 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

До теми Під крапельницями: Сєдокова потрапила до лікарні після новин про смерть колишнього чоловіка

Тіло спортсмена знайшли біля житлового будинку в Москві. Поруч виявили телефон з номером Анни та проханням їй зателефонувати. Попередня причина смерті – асфіксія.

Реакція Анни Сєдокової

Після новин про самогубство чоловіка Анна Сєдокова вийшла на зв'язок у сльозах. Вона просила не турбувати її, щоб убезпечити сина.

У мене маленька дитина. Він нічого не повинен знати. Ви не уявляєте, в якому пеклі я жила останні роки. Я просто хочу врятувати свою дитину від цієї інформації,

– сказала співачка.

Реакція Сєдокової: відео

Згодом Анна Сєдокова потрапила в лікарню через нервовий зрив. Вона показала кадри з палати, де лежала під крапельницею.

Нагадаємо, Анна Сєдокова народилась і виросла в Києві. З 2014 року вона жила і на Україну, і на Росію. На початку повномасштабного вторгнення співачка заявила про творчу паузу і поїхала до США. Зараз вона живе в країні-агресорці та мовчить про війну. Її внесли у санкційний список РНБО.

Шлюб Яніса з Анною Сєдоковою та розлучення

Про стосунки Анни Сєдокової та Яніса Тімми стало відомо у 2019 році. Наступного року вони зіграли весілля. Пара жила на дві країни – США та Росію.



Анна Сєдокова та Яніс Тімма / Фото з інстаграму співачки

Влітку 2023 року Сєдокова вирішила повернутися у країну-агресорку. У жовтні 2024 року артистка подала документи на розлучення. У мережі обговорювали різні причини: конфлікти та навіть ймовірні зради баскетболіста.

Ще однією причиною розриву шлюбу могли стати кошти. Певний час Яніс жив коштом Сєдокової, пара конфліктувала. Після розлучення чоловік скаржився, що Анна проміняла любов на гроші.

Погрози та маніпуляції з боку Яніса Тімми

За словами російських пропагандистів, останній місяць Яніс Тімма шантажував колишню дружину суїцидом, бо хотів її повернути. Він викладав депресивні публікації й казав, що не хоче більше жити.



Анна Сєдокова та Яніс Тімма / Фото з інстаграму співачки

Погрози тривали просто до його дня смерті: у понеділок, 16 грудня, спортсмен намагався всілякими способами привітати Анну з днем народження (у той день Сєдоковій виповнилося 42 роки). Співачка ніяк не реагувала на його повідомлення.

Ввечері того самого дня в інстаграмі він публічно натякнув, що планує накласти на себе руки. Близько 1 ночі спортсмена знайшли мертвим.

Зауважимо, тіло загиблого баскетболіста транспортують у Латвію. Його похорон оплачуватиме Сєдокова.