Після загибелі чоловіка в Анни Сєдокової стався нервовий зрив, про що вона розповіла на своїй сторінці. Артистка показала відео з лікарняної палати.

До слова Анна Сєдокова, яка замовчує війну, в істериці вийшла на зв'язок після смерті ексчоловіка

Анна Сєдокова потрапила до лікарні після смерті її колишнього чоловіка, Яніса Тімми. Співачка показалася у лікарняній палаті, де вона лежала під крапельницею. Артистка не стримувала емоцій та сліз. Пізніше Сєдокова видалила ці кадри.



Анна Сєдокова в лікарні / Кадр з відео

Нагадаємо, Анна Сєдокова – уродженка України. Вона будувала кар'єру в Росії та продовжила робити це попри початок повномасштабного вторгнення. Співачка внесена у санкційний список РНБО.

Що відомо про смерть Яніса Тімми

17 грудня стало відомо, що латвійський баскетболіст Яніс Тімма скоїв самогубство у центрі Москви.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, спортсмен наклав на себе руки після серії повідомлень до Анни, на які та не відповідала. Співачку стали звинувачувати у смерті Яніса ще й тому, що поруч з тілом знайшли телефон з фразою: "Подзвоніть Анні".