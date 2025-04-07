Трек гурту Quest Pistols, якому 13 років, розриває світовий тікток: музиканти кинули виклик

За певний період часу, трек українського гурту Quest Pistols – "Разные", який вийшов ще 13 років тому, підкорив світовий тікток. Це стало справжньою несподіванкою як для фанів, так і для артистів.

Цікаво, що першою людиною, яка запустила тренд під пісню українського гурту стала дівчина Сулу, пише Show24.

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Дівчата повторюють легкий танець, який збирає мільйони переглядів та уподобань. Що цікаво, тренд навіть отримав назву – "тренд Сулу". Тож варто спершу поглянути на ініціаторку, завдяки якій підійнявся такий бум у тіктоці.

Звісно ж, що українці не змогли пройти повз таких відео, і залишили сотні коментарів, що трек належить саме нашому гурту. Цікаво, що не обійшлось тут і без росіян, які кричать, що то їхній трек.

До слова, нещодавно росіяни викрали трек Влада Дарвіна – "Три сестри". Співак обурився такому цинічному вчинку.

Станом на сьогодні, під уривок з російськомовної версії пісні знято 16,5 тисяч відео.

@moncluscarol No se si la lluvia devoró o no ♬ оригинальный звук - A

Реакція гурту Quest Pistols

Лідер колективу Антон Савлєпов опублікував відеозвернення до фанів. Він повідомив, що гурт випустить українську версію пісні "Разные". А приводом для цього став тренд, який завірусився у тіктоці.

Quest Pistols – "Разные": дивіться відео онлайн

Ба більше, вони навіть представили у мережі новий звук і закликали знімати відео й відмічати їх. А найкращих оберуть для лірик-відео треку.

Незабаром буде можливість почути "Різні" вже українською мовою. У коментарях думки публіки розділились, адже хтось каже, що не може сприймати перекладені треки, а комусь більше подобаються оновлені версії старих пісень.