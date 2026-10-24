Прийшли на побачення з іншими, а закохалися одне в одного: як Раян Рейнольдс зустрів ту єдину

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі одружилися у 2012 році й виховують чотирьох дітей. Проте їхня історія почалася зовсім не з романтичної іскри, а з дружби, спільних знімань і подвійного побачення, яке пішло зовсім не за планом. Як актори закохалися, чому постійно тролять одне одного та який незручний момент затьмарив їхнє весілля.

Їхня історія має все, за що ми любимо романтичні комедії: дружбу, невдале подвійне побачення, таємний роман і весілля, про яке майже ніхто не знав. Але найцікавіше в історії Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі – те, що навіть після багатьох років разом вони не втратили здатності сміятися одне з одного й залишатися найкращими друзями. 24 Канал розповідає, як розвивалися стосунки голлівудських акторів і що допомагає їм зберігати близькість.

Знайомство на зніманнях "Зеленого ліхтаря": чому актори не закохалися одразу

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі познайомилися у 2010 році на знімальному майданчику фільму "Зелений ліхтар". На екрані вони грали закоханих, однак у реальному житті роман між ними тоді не розпочався.

На той момент Блейк зустрічалася з актором Пенном Беджлі, відомим за серіалом "Пліткарка", а Раян був одружений зі Скарлетт Йоганссон. Тож спочатку майбутнє подружжя пов'язувала дружба, а не романтичні побачення за лаштунками.

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі на зйомках "Зеленого ліхтаря" / Фото IMDb

Подвійне побачення, яке все змінило

Після завершення знімань актори продовжили спілкуватися. Згодом вони розійшлися зі своїми партнерами, але не поспішали починати роман.

Одного разу Раян і Блейк вирушили на подвійне побачення – кожен із власним супутником. Проте вечір пішов зовсім не за планом: між ними виявилася настільки сильна хімія, що інші учасники побачення могли почуватися зайвими.

Сам Рейнольдс згодом згадував, що вони з Блейк довго залишалися друзями. І, схоже, саме це стало хорошою основою для майбутніх стосунків.

Перша романтична іскра: як дружба переросла в кохання

Переломний момент настав у 2011 році. Одного разу Раяну та Блейк потрібно було їхати до Бостона, і актор запропонував вирушити разом. Згодом він пригадував іще один особливий епізод – вечір у майже порожньому ресторані Нью-Йорка, де запросив Блейк на танець.

Саме тоді Рейнольдс зрозумів, що їхні стосунки вже давно вийшли за межі дружби. Восени 2011 року пара почала зустрічатися, однак не поспішала робити роман публічним.

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі / Колаж 24 Каналу

Таємне весілля Раяна і Блейк у 2012 році

9 вересня 2012 року Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі одружилися в Південній Кароліні. Церемонія відбулася на території плантації Бун-Голл у вузькому колі близьких людей.

Пара не прагнула перетворювати особисте свято на гучну світську подію. Однак навіть у такий день не обійшлося без пригод. Під час святкування Блейк випадково пошкодила весільну сукню через бенгальські вогні. Акторка засмутилася, але згодом згадувала цей епізод із гумором.

Через роки подружжю довелося перепрошувати вже з іншої причини. Плантація, де відбулося весілля, має трагічну історію, пов'язану з поневоленням темношкірих людей. У 2020 році актори публічно визнали, що не врахували цього контексту, та висловили жаль через свій вибір.

Четверо дітей і сімейне життя подалі від камер

За роки шлюбу Раян і Блейк стали батьками чотирьох дітей. У них три доньки – Джеймс, Інес і Бетті – та син Олін, який народився у 2023 році.

Подружжя намагається захищати дітей від надмірної уваги публіки й не надто часто розкриває подробиці сімейного життя. Актори не приховують: родина посідає важливе місце в їхніх пріоритетах.

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі / Колаж 24 Каналу

Тролінг у соцмережах: їхні стосунки не обходяться без жартів

Раян і Блейк відомі своїми жартами одне над одним. Актор може привітати дружину з днем народження фотографією, на якій вона вийшла не надто вдало, а Лайвлі відповідає йому не менш дошкульними підколами.

Їхні публічні привітання давно стали окремою розвагою для шанувальників. Проте за гумором, схоже, стоїть щось важливіше – комфорт і дружба, які не зникли після багатьох років шлюбу.

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