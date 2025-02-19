Народна артистка України Раїса Недашківська потрапила в реанімацію: в якому вона зараз стані
- Народна артистка України Раїса Недашківська потрапила до реанімації під час підготовки до святкування дня народження через раптове погіршення стану здоров'я.
- Стан Недашківської стабілізували, але лікарі планують детальне обстеження, щоб запобігти повторним загостренням, ймовірно спричиненим діабетом або проблемами з тиском.
- Інцидент стався напередодні творчого вечора в Будинку кіно, а перед цим акторка впала та отримала забої.
Народна артистка України Раїса Недашківська потрапила до реанімаційного відділення однієї з київських лікарень під час підготовки до святкування власного дня народження. Про це повідомила її сестра Надія в розмові з журналістами.
До того ж Надія Недашківська поділилася в якому зараз стані акторка. Пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
Цікаво Діти Кейт Міддлтон створили портрети мами-принцеси: один малюнок вразив мережу найбільше
Так, як виявилося, інцидент стався напередодні творчого вечора, запланованого на 17 лютого в столичному Будинку кіно. За словами Надії Недашківської, Раїсі стало зле під час нанесення святкового макіяжу – вона раптово знепритомніла. Після термінової госпіталізації до Жовтневої лікарні медикам вдалося стабілізувати стан пацієнтки.
Я дізналася про те, що Раїсі стало зле, вже в Будинку кіно, де чекала на неї. Вийшло, що привітання на творчому вечорі довелося приймати за неї, мене вітали,
– розповіла її сестра.
За словами Надії Степанівни, погіршення стану Раїси могло бути спричинене діабетом або проблемами з тиском. Також напередодні акторка впала, внаслідок чого отримала забої.
Наразі, коли стан вдалося стабілізувати, лікарі хочуть провести детальне обстеження організму, щоб запобігти повторним загостренням. Напередодні дня народження вона спіткнулася у квартирі, впала, сильно забилася, проте запевняла нас, що все буде добре. Ми бачилися ввечері, вона трохи жалілася, що болить спина та ребра, однак була налаштована дуже позитивно, жартувала. Але бачите, як вийшло,
– зауважила Надія Недашківська.
Нагадаємо, днями стало відомо, що в реанімації опинилась ще одна акторка – 43-річна Валерія Олейникова, яка знімалась у фільмі "Ля Палісіада".