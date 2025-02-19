К тому же Надежда Недашковская поделилась в каком сейчас состоянии актриса. Пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Так, как оказалось, инцидент произошел накануне творческого вечера, запланированного на 17 февраля в столичном Доме кино. По словам Надежды Недашковской, Раисе стало плохо во время нанесения праздничного макияжа – она внезапно потеряла сознание. После срочной госпитализации в Октябрьскую больницу медикам удалось стабилизировать состояние пациентки.

Я узнала о том, что Раисе стало плохо, уже в Доме кино, где ждала ее. Получилось, что поздравления на творческом вечере пришлось принимать за нее, меня поздравляли,

– рассказала ее сестра.

По словам Надежды Степановны, ухудшение состояния Раисы могло быть вызвано диабетом или проблемами с давлением. Также накануне актриса упала, в результате чего получила ушибы.

Сейчас, когда состояние удалось стабилизировать, врачи хотят провести детальное обследование организма, чтобы предотвратить повторные обострения. Накануне дня рождения она споткнулась в квартире, упала, сильно забилась, однако уверяла нас, что все будет хорошо. Мы виделись вечером, она немного жаловалась, что болит спина и ребра, однако была настроена очень позитивно, шутила. Но видите, как получилось,

– отметила Надежда Недашковская.

Напомним, на днях стало известно, что в реанимации оказалась еще одна актриса – 43-летняя Валерия Олейникова, которая снималась в фильме "Ля Палисиада".