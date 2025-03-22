Їх боялись готелі та ресторани: де зараз ведучі проєкту "Ревізор"

"Ревізор" – це унікальна передача, яка транслювалась на українському телебаченні багато років. За час її існування змінилось декілька ведучих, до яких сьогодні можна поставитись доволі неоднозначно.

Суть програми полягала в тому, що ведучі проєкту приходили у заклади громадського харчування, готелі, салони краси тощо, щоб перевірити наскільки там чисто і чи дотримуються працівники усіх санітарних вимог. "Ревізор" наробив чимало шуму, тому пропонуємо у матеріалі Show24 дізнатись, де зараз і чим займають ексведучі проєкту.

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Ольга Фреймут

З 2014 року Ольга пішла з "Нового каналу" на "1+1". Там виходило її авторське шоу "Інспектор Фреймут", а також була ведучою проєктів "Голос країни. Перезавантаження", "Маленькі гіганти" та "На ножах".

До початку повномасштабного вторгнення телеведуча з дітьми поїхали до Франції, де мала відзначати день народження. Однак 24 лютого 2022 року все докорінно змінило. Фреймут переїхала до Великої Британії, адже там у неї є родичі.

Злата живе окремо від зіркової мами. Також подейкують, що Володимир – чоловік Фреймут, живе з родиною у Британії, хоча частина ЗМІ писала, що Локотко залишається в Україні.

Ольга Фреймут / Фото з інстаграму

Вадим Абрамов

У 2016 році Абрамов заявив, що покидає проєкт через те, що переїжджає в іншу країну, однак не уточнив у яку. Після "Ревізору" Вадим також пробував створювати самостійне тревел-шоу на своєму ютубі, однак закинув цю справу у 2020 році.

З часом він зник з екранів. Його співведуча Ганна Жижа напередодні повномасштабної війни назвала його "людиною світу" й розповіла, що Абрамов працює за кордоном редактором на багатьох реаліті-шоу. Зараз вона не спілкується з колегою.

Ексведучий "Ревізора" засвітився лише у вересні 2022 року – саме тоді стало відомо, що він зрадив Україну та переїхав до Росії, де став працювати на каналі "Пятница!". Відомо, що й наступного року Вадим Абрамов продовжив зніматись в Росії. Йдеться про розважальне шоу "Чотири дачі", своєрідний гібрид проєктів "Чотири весілля" і "Ревізора".

Соцмережі ведучого недоступні для українців або ж зовсім видалені. Тому невідомо, як він реагував на події в його країні.

Вадим Абрамов / Фото з сайту івент-агентства

Микола Тищенко

Після завершення участі у розважальних шоу, Тищенко подався у політики. Він став нардепом від партії "Слуга народу", але у 2023 році його виключили зі складу через незаконну поїздку до Таїланду.

Також є фігурантом корупційних справ, які пов'язані з розкраданням бюджету і не тільки. Влітку 2024 року у центрі Дніпра на ветерана Мазоху напала група людей, коли він гуляв із дитиною. Слідство встановило, що група людей діяла за вказівкою Тищенка. Учасника бойових дій протиправно позбавили волі. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження.

У лютому Тищенко вперше з'явився у суді на засіданні.

Микола Тищенко / Фото з інстаграму

Олена Філонова

У програмі "Ревізор" Філонова була на посаді б'юті-експертки, яка перевіряла салони краси, косметологічні студії, перукарні тощо. Сьогодні вона відома інстаграм-блогерка, а на її сторінку підписано 1 мільйон людей.

У 2020 році вона подавала свою кандидатуру на пост київського міського голови, однак перемоги Олена не здобула.

Олена Філонова / Фото з фейсбуку

Юлія Панкова

Юлія була четвертим ревізором програми після Миколи Тищенка. У 2019 році вийшла заміж, але через 8 місяців подружнього життя розлучилась.

Коли почалась повномасштабна війна, дівчина зібралась і поїхала до батьків у Гостомель. Після цього вони не могли нікуди виїхати, адже літала авіація, а російські окупанти пробирались углиб області. Разом із сім'єю вона провела 15 днів в повній окупації. Родина сиділа в підвалі за низької температури, а зв'язку зі світом не було.

Після того як сім'ї вдалось вибратись з-під окупації, вони оселились у Швейцарії. Соцмережі Юлії приховані, тож невідомо, де вона зараз перебуває і чим займається.

Юлія Панкова / Фото видання "Ліза"