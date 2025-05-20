Вагітна Ріанна й A$AP Rocky вразили своєю появою на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Вагітна Ріанна з'явилася на Каннському кінофестивалі, аби підтримати свого чоловіка A$AP Rocky, який зіграв головну роль у фільмі "З вершин до низин", режисером якого став Спайк Лі. У стрічці також знявся Дензел Вашингтон.

Пара вразила своєю появою на Каннському кінофестивалі. Ріанна й A$AP Rocky виглядали закоханими та щасливими, інформує Show 24.

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Для події Ріанна обрала блакитну довгу сукню Alaïa, яка підкреслювала її вагітний животик, та туфлі на підборах. Вона доповнила свій образ прикрасами: сережками та колечками. Співачка зробила нюдовий макіяж, а волосся зібрала в пучок. A$AP Rocky прийшов на Каннський кінофестиваль в елегантному чорному костюмі від Saint Laurent, білій сорочці, краватці та туфлях. Репер одягнув сережки та окуляри, а до піджака прикріпив брошку.

Ріанна й A$AP Rocky на Каннському кінофестивалі / Фото Getty Images

Поки Ріанна й A$AP Rocky йшли сходами, репер тримав парасольку, аби не промокнути. Вони трималися попід руки, співачка також погладжувала вагітний животик. На відео чути, як публіка вигукувала, коли з'явилося подружжя.

До речі! Ріанна оголосила про третю вагітність на Met Gala, який відбувся 5 травня у Нью-Йорку.

Що відомо про фільм "З вершин до низин"