Щоб підійти до конкретного аналізу, спершу треба прояснити деякі біографічні моменти, які допоможуть відсіяти додаткові запитання. У матеріалі Show24 знайдуться відповіді не тільки на це, а й на тему про феномен Періс Гілтон.
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Хто така Періс Гілтон і чому про неї так багато говорять
Періс народилась у 1981 році у Нью-Йорку. Її батько – успішний бізнесмен, мати – акторка, а прадід був засновником однієї з найвідоміших готельних імперій Hilton. У зірки є молодша сестра та двоє братів.
Батьки багато чого дозволяли Гілтон, тому їй довелось змінити декілька шкіл, адже часто вона ігнорувала навчання. Вже у 2000 році почала працювати фотомоделлю, а це їй допомогло налагодити співпрацю з відомими модельними агентствами.
Періс Гілтон у 2000 році / Фото Getty images
Але якщо ви думаєте, що Періс "грала чесно", то помиляєтесь. Вона заслужила репутацію однієї з найбільших скандалісток Голлівуду. А, як відомо, поганого піару не буває.
До прикладу, модель обожнювала брати участь у різних телевізійних шоу, адже це гарна можливість вчергове заявити про себе. У 2003 році Періс стала учасницею проєкту "Прекрасне життя". Але через те, що зірка посварилась зі своєю подругою, шоу довелось закрити раніше запланованого часу.
Не можна оминути й сферу акторства. Гілтон зіграла декілька ролей у кінематографі, але далеко не всі виявились вдалими.
- Фільм "Дев'ять життів" – акторка другого плану.
- Фільм "Модна мамуся" – акторка другого плану.
- Фільм "Будинок воскових фігур" – акторка другого плану. Отримала премію Teen Choice Awards за найкращий крик.
- Фільм "Блондинка в шоколаді" – головна роль. Критики та глядачі розкритикували.
Фільм "Блондинка в шоколаді" / Фото IMDb
- Фільм "Пий до дна" – головна роль. Критики та глядачі розкритикували.
- Проєкт "Красуня і потвора". Періс отримала за цю роботу аж три антипремії "Золота малина".
Та такий "провальний успіх" не став для Періс фінальною точкою у кар'єрі. Вона подалась у співочу індустрію. Спершу Гілтон заснувала музичний лейбл – Heiress Records, а у 2006 році випустила дебютний альбом Paris, який став доволі успішним. Для запису другого альбому співачка організувала студію звукозапису у своїй домівці.
Але це ще далеко не весь список талантів голлівудської зірки. Модель також спробувала себе у письменництві й випустила книгу "Одкровення спадкоємиці. Найстильніші й найдотепніші штучки". Критики не дали позитивних відгуків на цю роботу, однак шанувальники зірки висловили протилежну думку.
Згодом Періс подалась у дизайнерство. Спершу вона долучилась до створення колекції сумок японської фірми Samantha Thavasa, а також займалась розробкою ювелірних прикрас.
Пізніше вклала договір із мережею нічних клубів, щоб ті могли використовувати її ім'я. А у 2016 році скандальна американська зірка приїхала до Одеси у ролі діджейки.
Періс Гілтон приїхала в Одесу ("Світське життя"): дивіться відео онлайн
Тоді модель зізналась, що дуже любить Україну. Цікаво, що, щоб подивитись на зірку, відвідувачі платили чималі суми – мінімальна ціна за столик була 20 тисяч гривень. На свій виступ в Одесі Хілтон запізнилася на дві години.
Та й не одноразово Періс ставала порушницею закону. У 2006 році її заарештували за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Тоді вона заплатила штраф у розмірі 1,5 тисячі доларів, а також їй призначили 36 місяців випробувального терміну.
Через рік історія повторилась. Зірку затримали за перевищення швидкості. Їй присудили тюремне ув'язнення на 45 діб, однак Періс не відсиділа повний термін.
У чому феномен Періс Гілтон
Кажуть, що світська левиця втілила у життя концепцію "відома заради слави". Вона була однією з перших, хто використовував медіаресурси для створення свого образу. Періс називають найяскравішою "It-girl" початку 2000-х років.
Періс Гілтон потрапила під цей опис з двох причин.
- У 2000-х вона демонструвала гламурну, "ідеальну" білявку, яка завжди в центрі уваги, на червоних доріжках і світських заходах.
- Попри відсутність потужної творчої кар'єри (у традиційному сенсі), вона вміла створювати навколо себе постійну хвилю інтересу серед людей та медіа — через стиль, скандали, реаліті-шоу (The Simple Life), фото тощо.
Багато іноземних видань прямо називали її "It-girl покоління" – наприклад, The Guardian, Vogue, Rolling Stone.
Періс Гілтон не просто відповідала образу It-girl – вона сформувала його для цілого покоління,
– писало видання Vogue.
Крім того, знаменитість створила власні віртуальні світи у Roblox та The Sandbox. У 2023 році її метавсесвіт Slivingland зацікавив понад 3,4 мільйона користувачів.
Метасвіт Періс Гілтон / Фото видання musically
Також зірка випустила фільм This is Paris, де розповіла про психологічні травми та знущання й показалась публіці такою, якою вона є насправді.
Обкладинка фільму This Is Paris / Фото IMDb
Отже, Періс Гілтон не побудувала такої кар'єри як Бейонсе чи Джулія Робертс, але змогла отримати славу іншими шляхами, які комусь можуть дуже сильно не подобатись. Та все ж це допомогло стати їй зіркою чималого рівня, яку знають усі, про яку пишуть усі та про яку не забувають.
До слова, цього року будинок Періс Гілтон у Малібу згорів внаслідок масштабних пожеж у Каліфорнії.