Щоб підійти до конкретного аналізу, спершу треба прояснити деякі біографічні моменти, які допоможуть відсіяти додаткові запитання. У матеріалі Show24 знайдуться відповіді не тільки на це, а й на тему про феномен Періс Гілтон.

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Хто така Періс Гілтон і чому про неї так багато говорять

Періс народилась у 1981 році у Нью-Йорку. Її батько – успішний бізнесмен, мати – акторка, а прадід був засновником однієї з найвідоміших готельних імперій Hilton. У зірки є молодша сестра та двоє братів.

Батьки багато чого дозволяли Гілтон, тому їй довелось змінити декілька шкіл, адже часто вона ігнорувала навчання. Вже у 2000 році почала працювати фотомоделлю, а це їй допомогло налагодити співпрацю з відомими модельними агентствами.

Періс Гілтон у 2000 році / Фото Getty images

Але якщо ви думаєте, що Періс "грала чесно", то помиляєтесь. Вона заслужила репутацію однієї з найбільших скандалісток Голлівуду. А, як відомо, поганого піару не буває.

До прикладу, модель обожнювала брати участь у різних телевізійних шоу, адже це гарна можливість вчергове заявити про себе. У 2003 році Періс стала учасницею проєкту "Прекрасне життя". Але через те, що зірка посварилась зі своєю подругою, шоу довелось закрити раніше запланованого часу.

Не можна оминути й сферу акторства. Гілтон зіграла декілька ролей у кінематографі, але далеко не всі виявились вдалими.

Фільм "Дев'ять життів" – акторка другого плану.

Фільм "Модна мамуся" – акторка другого плану.

Фільм "Будинок воскових фігур" – акторка другого плану. Отримала премію Teen Choice Awards за найкращий крик.

Фільм "Блондинка в шоколаді" – головна роль. Критики та глядачі розкритикували.

Фільм "Блондинка в шоколаді" / Фото IMDb

Фільм "Пий до дна" – головна роль. Критики та глядачі розкритикували.

Проєкт "Красуня і потвора". Періс отримала за цю роботу аж три антипремії "Золота малина".

"Золота малина" – це щорічна американська сатирична премія, яка визначає найгірших акторів і провальні проєкти відповідною нагородою.

Та такий "провальний успіх" не став для Періс фінальною точкою у кар'єрі. Вона подалась у співочу індустрію. Спершу Гілтон заснувала музичний лейбл – Heiress Records, а у 2006 році випустила дебютний альбом Paris, який став доволі успішним. Для запису другого альбому співачка організувала студію звукозапису у своїй домівці.

Але це ще далеко не весь список талантів голлівудської зірки. Модель також спробувала себе у письменництві й випустила книгу "Одкровення спадкоємиці. Найстильніші й найдотепніші штучки". Критики не дали позитивних відгуків на цю роботу, однак шанувальники зірки висловили протилежну думку.

Згодом Періс подалась у дизайнерство. Спершу вона долучилась до створення колекції сумок японської фірми Samantha Thavasa, а також займалась розробкою ювелірних прикрас.

Пізніше вклала договір із мережею нічних клубів, щоб ті могли використовувати її ім'я. А у 2016 році скандальна американська зірка приїхала до Одеси у ролі діджейки.

Періс Гілтон приїхала в Одесу ("Світське життя"): дивіться відео онлайн

Тоді модель зізналась, що дуже любить Україну. Цікаво, що, щоб подивитись на зірку, відвідувачі платили чималі суми – мінімальна ціна за столик була 20 тисяч гривень. На свій виступ в Одесі Хілтон запізнилася на дві години.

Та й не одноразово Періс ставала порушницею закону. У 2006 році її заарештували за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Тоді вона заплатила штраф у розмірі 1,5 тисячі доларів, а також їй призначили 36 місяців випробувального терміну.

Через рік історія повторилась. Зірку затримали за перевищення швидкості. Їй присудили тюремне ув'язнення на 45 діб, однак Періс не відсиділа повний термін.

У чому феномен Періс Гілтон

Кажуть, що світська левиця втілила у життя концепцію "відома заради слави". Вона була однією з перших, хто використовував медіаресурси для створення свого образу. Періс називають найяскравішою "It-girl" початку 2000-х років.

"It-girl" означає молоду жінку, яка притягує увагу, має стиль, харизму та популярність, але не обов'язково це відбувається завдяки конкретним талантам чи досягненням. Це символ моди, гламуру і впливу, часто пов'язують з невловимим "щось" — отим "It", яке важко пояснити.



Періс Гілтон потрапила під цей опис з двох причин.

У 2000-х вона демонструвала гламурну, "ідеальну" білявку, яка завжди в центрі уваги, на червоних доріжках і світських заходах.

Попри відсутність потужної творчої кар'єри (у традиційному сенсі), вона вміла створювати навколо себе постійну хвилю інтересу серед людей та медіа — через стиль, скандали, реаліті-шоу (The Simple Life), фото тощо.

Багато іноземних видань прямо називали її "It-girl покоління" – наприклад, The Guardian, Vogue, Rolling Stone.

Періс Гілтон не просто відповідала образу It-girl – вона сформувала його для цілого покоління,

– писало видання Vogue.

Крім того, знаменитість створила власні віртуальні світи у Roblox та The Sandbox. У 2023 році її метавсесвіт Slivingland зацікавив понад 3,4 мільйона користувачів.

Метасвіт Періс Гілтон / Фото видання musically

Також зірка випустила фільм This is Paris, де розповіла про психологічні травми та знущання й показалась публіці такою, якою вона є насправді.

Обкладинка фільму This Is Paris / Фото IMDb

Отже, Періс Гілтон не побудувала такої кар'єри як Бейонсе чи Джулія Робертс, але змогла отримати славу іншими шляхами, які комусь можуть дуже сильно не подобатись. Та все ж це допомогло стати їй зіркою чималого рівня, яку знають усі, про яку пишуть усі та про яку не забувають.

До слова, цього року будинок Періс Гілтон у Малібу згорів внаслідок масштабних пожеж у Каліфорнії.