Яскравим прикладом історії залучення зірок до політики є останні вибори у США, на яких Дональд Трамп виборов перемогу. Його суперниця, Камала Гарріс, заручилась підтримкою більшості американських співаків, телеведучих та акторів, які є відомими у цілому світі. Такий хід став певною точкою відліку, який міг привести політикиню до перемоги, пише Show24.

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт – одна з найпопулярніших співачок 21 століття. Її фан-база настільки велика, що кожен з артистів міг би тільки цьому позаздрити. Напередодні американських виборів артистка заявила, що підтримуватиме Камалу Гарріс.

Така позиція не на жарт розізлила Ілона Маска та Дональда Трампа, які публічно про це висловились.

Чудово, Тейлор...Ти перемогла...Подарую тобі дитину й охоронятиму твоїх котів своїм життям,

– висловився Маск.

А сам Трамп назвав Тейлор Свіфт "ліберальною людиною".

Це було лише питанням часу. Вона не могла підтримати Байдена, але вона дуже ліберальна людина. Здається, вона завжди підтримує демократів, і вона, ймовірно, заплатить за це ціну на ринку,

– сказав політик.

Але і ця заява не стала останню. Трамп заявив у Truth Social, що "ненавидить" Тейлор Свіфт. До речі, шанси на перемогу демократки підтримка співачки також збільшила, адже її допис в інстаграмі зібрав понад 11 мільйонів вподобайок та 1,5 мільйона поширень.

Тейлор Свіфт / Фото Getty images

У жовтні Трамп потролив Тейлор перед її концертом. Над майданчиком з'явився невеликий літак, який тягнув надпис, де було написано, чи готова співачка, що республіканець знову буде при владі.

Трамп 2024 – готова до цього, леді кішка? MAGA!,

– йшлося у надписі на банері.

Текст повідомлення – відсилання до пісні Тейлор Свіфт Ready For It?, яка вийшла у 2017 році. А MAGA розшифровується як Make America Great Again. Це гасло Дональд Трамп популяризував у своїй президентській компанії, що була у 2016 році.

І хоч Камала Гарріс і не перемогла на виборах, але вплив Тейлор Свіфт не варто недооцінювати. На сьогодні – вона феномен світового шоубізнесу.

Леді Гага

Артистка ще з початку своєї кар'єри є однією з найбільш відкрито політично активних зірок. Вона активно виступала за скасування політики "Don't Ask, Don't Tell", боролась за права ЛГБТК+ та брала участь у мітингах за жорсткіше регулювання вогнепальної зброї.

"Don't Ask, Don't Tell" (DADT) — це політика армії США, що діяла з 1993 по 2011 рік. Вона забороняла відкрито служити в армії геям, лесбійкам і бісексуалам, але водночас офіцерам не дозволялося питати про сексуальну орієнтацію військовослужбовців. Тобто, якщо людина не розкривала свою орієнтацію, вона могла служити, але відкриті ЛГБТ-представники підлягали звільненню. Політика була скасована у 2011 році, і відтоді представники ЛГБТ+ можуть відкрито служити в армії США.



У 2021 році Леді Гага заспівала гімн США на інавгурації Байдена.

Леді Гага заспівала гімн США на інавгурації Байдена: дивіться відео онлайн

Під час наступних виборчих перегонів виконавиця підтримувала Камалу Гарріс. Леді Гага виступила перед багатотисячною аудиторію та виконала пісню God Bless America, яка вважається неофіційним гімном США.

Після цього співачка оголосила невеличку промову, у якій зазначила важливість ролі жінки у суспільстві.

Більш ніж половину життя цієї країни жінки не мали права голосу. Але завтра жінки братимуть участь в ухваленні цього рішення. Сьогодні я зберігаю у своєму серці всіх жорстких, наполегливих жінок, які зробили мене такою, яка я є. Я віддаю свій голос за того, хто стане президентом для всіх американців,

– сказала Леді Гага.

Ріанна, Гаррі Стайлз, Опра Вінфрі та інші

Згадані зірки можуть не бути на пряму включені у політичний процес, але їхні окремі заяви, поведінка на концертах чи певні натяки говорять за них самих.

До прикладу, Гаррі Стайлз не є відкритим політичним активістом, однак його позиція проявляється в діях. Він послідовно висловлює підтримку ЛГБТ+ спільноті, часто з’являється у гендерно-нейтральному одязі, виступає за права жінок і свободу самовираження.

У 2023 році виступ Ріанни на Super Bowl інтерпретували як посилання на боротьбу за репродуктивні права жінок, адже співачка була одягнута у костюм червоного кольору на тлі танцюристів, які були у білому.

Опра Вінфрі подолала шлях через усю країну, щоб виступити у Філадельфії (штат Пенсільванія) на підтримку Камали Гарріс. Ведуча з'явилась на сцені у футболці з надписом "Yes she can" та сказала наступне: "Якщо ми не прийдемо завтра, цілком можливо, що у нас більше не буде можливості проголосувати".

Крім того, Кеті Перрі, Крістіна Агілера, Will.i.am, Джон Бон Джові, Біллі Айліш, Бейонсе, Емінем відкрито заявляли про підтримку своєї фаворитки.

Політична кампанія Камали Гарріс – є гарним прикладом для дослідження. Адже згуртувати таку велику кількість зірок, які є лідерами думок для мільйонів людей, це гідний виклик супернику.

Україна, знаменитості та вибори

В Україні також є чимало прикладів, коли політики вдавались за допомогою до знаменитостей, щоб ті підтримали їх на виборах.

Пригадаймо політичну рекламу опозиційного блоку "Не ТаК!", який активно просовував проросійські наративи. На відео можна побачити багато знайомих облич, які сьогодні ховаються "за спідницею" країни-агресорки. Що найцікавіше, тоді опозиційний блок підтримав Олег Блохін – екстренер національної збірної України.

Свого часу чимало зірок підтримали і Юлію Тимошенко у передвиборчій гонитві. До прикладу, було випущено компакт-диск, на якому українські співаки записали пісні в підтримку кандидатки у президенти. У списку навіть є зрадниця Ані Лорак.

Українські зірки, які підтримували Юлію Тимошенко / Фото з відкритих джерел

І таких прикладів в українській політиці є безліч. У 2012 році Андрій Шевченко та Остап Ступка подались у політику від партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!".

Сьогодні ж така реклама не була б ефективною, адже пальму першості забрали соцмережі. Усе через те, що кожна знаменитість має мільйони підписників і потужний емоційний зв'язок із фанами. Телебачення тут відстає. Їхня думка здатна мобілізувати виборців, може вплинути на донати на благодійність або ж мати вплив на політичні реформи.

Знаменитості – це не просто артисти, а нові моральні авторитети, до яких прислухаються покоління. І саме через це їхній політичний голос має неабиякі вплив і значення. Це і є феноменом сучасних селебреті.