Ярким примером истории привлечения звезд к политике являются последние выборы в США, на которых Дональд Трамп одержал победу. Его соперница, Камала Харрис, заручилась поддержкой большинства американских певцов, телеведущих и актеров, которые являются известными во всем мире. Такой ход стал определенной точкой отсчета, который мог привести политика к победе, пишет Show24.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт – одна из самых популярных певиц 21 века. Ее фан-база настолько большая, что каждый из артистов мог бы только этому позавидовать. Накануне американских выборов артистка заявила, что будет поддерживать Камалу Харрис.

Такая позиция не на шутку разозлила Илона Маска и Дональда Трампа, которые публично об этом высказались.

Прекрасно, Тейлор ... Ты победила ... Подарю тебе ребенка и буду охранять твоих котов своей жизнью,

– высказался Маск.

А сам Трамп назвал Тейлор Свифт "либеральным человеком".

Это было лишь вопросом времени. Она не могла поддержать Байдена, но она очень либеральный человек. Кажется, она всегда поддерживает демократов, и она, вероятно, заплатит за это цену на рынке,

– сказал политик.

Но и это заявление не стало последним. Трамп заявил в Truth Social, что "ненавидит" Тейлор Свифт. Кстати, шансы на победу демократки поддержка певицы также увеличила, ведь ее сообщение в инстаграме собрало более 11 миллионов лайков и 1,5 миллиона распространений.

Тейлор Свифт / Фото Getty images

В октябре Трамп потроллил Тейлор перед ее концертом. Над площадкой появился небольшой самолет, который тянул надпись, где было написано, готова ли певица, что республиканец снова будет у власти.

Трамп 2024 – готова ли к этому, леди кошка? MAGA!,

– говорилось в надписи на баннере.

Текст сообщения – отсылка к песне Тейлор Свифт Ready For It?, которая вышла в 2017 году. А MAGA расшифровывается как Make America Great Again. Этот лозунг Дональд Трамп популяризировал в своей президентской компании, что была в 2016 году.

И хотя Камала Харрис не победила на выборах, но влияние Тейлор Свифт не стоит недооценивать. На сегодня – она феномен мирового шоу-бизнеса.

Леди Гага

Артистка еще с начала своей карьеры является одной из самых открыто политически активных звезд. Она активно выступала за отмену политики "Don't Ask, Don't Tell", боролась за права ЛГБТК+ и участвовала в митингах за более жесткое регулирование огнестрельного оружия.

"Don't Ask, Don't Tell" (DADT) – это политика армии США, действовавшая с 1993 по 2011 год. Она запрещала открыто служить в армии геям, лесбиянкам и бисексуалам, но в то же время офицерам не разрешалось спрашивать о сексуальной ориентации военнослужащих. То есть, если человек не раскрывал свою ориентацию, он мог служить, но открытые ЛГБТ-представители подлежали увольнению. Политика была отменена в 2011 году, и с тех пор представители ЛГБТ+ могут открыто служить в армии США.



В 2021 году Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена.

Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена: смотрите видео онлайн

Во время следующей избирательной гонки исполнительница поддерживала Камалу Харрис. Леди Гага выступила перед многотысячной аудиторией и исполнила песню God Bless America, которая считается неофициальным гимном США.

После этого певица объявила небольшую речь, в которой отметила важность роли женщины в обществе.

Более половины жизни этой страны женщины не имели права голоса. Но завтра женщины будут участвовать в принятии этого решения. Сегодня я храню в своем сердце всех жестких, настойчивых женщин, которые сделали меня такой, какая я есть. Я отдаю свой голос за того, кто станет президентом для всех американцев,

– сказала Леди Гага.

Рианна, Гарри Стайлз, Опра Уинфри и другие

Упомянутые звезды могут не быть напрямую включены в политический процесс, но их отдельные заявления, поведение на концертах или определенные намеки говорят за них самих.

К примеру, Гарри Стайлз не является открытым политическим активистом, однако его позиция проявляется в действиях. Он последовательно выражает поддержку ЛГБТ+ сообществу, часто появляется в гендерно-нейтральной одежде, выступает за права женщин и свободу самовыражения.

В 2023 году выступление Рианны на Super Bowl интерпретировали как ссылку на борьбу за репродуктивные права женщин, ведь певица была одета в костюм красного цвета на фоне танцоров, которые были в белом.

Опра Уинфри преодолела путь через всю страну, чтобы выступить в Филадельфии (штат Пенсильвания) в поддержку Камалы Харрис. Ведущая появилась на сцене в футболке с надписью "Yes she can" и сказала следующее: "Если мы не придем завтра, вполне возможно, что у нас больше не будет возможности проголосовать".

Кроме того, Кэти Перри, Кристина Агилера, Will.i.am, Джон Бон Джови, Билли Айлиш, Бейонсе, Эминем открыто заявляли о поддержке своей фаворитки.

Политическая кампания Камалы Харрис – является хорошим примером для исследования. Ведь сплотить такое большое количество звезд, которые являются лидерами мнений для миллионов людей, это достойный вызов сопернику.

Украина, знаменитости и выборы

В Украине также есть немало примеров, когда политики прибегали за помощью к знаменитостям, чтобы те поддержали их на выборах.

Вспомним политическую рекламу оппозиционного блока "Не ТаК!", который активно продвигал пророссийские нарративы. На видео можно увидеть много знакомых лиц, которые сегодня прячутся "за юбкой" страны-агрессора. Что самое интересное, тогда оппозиционный блок поддержал Олег Блохин – экс-тренер национальной сборной Украины.

В свое время немало звезд поддержали и Юлию Тимошенко в предвыборной гонке. К примеру, был выпущен компакт-диск, на котором украинские певцы записали песни в поддержку кандидата в президенты. В списке даже есть предательница Ани Лорак.

Украинские звезды, которые поддерживали Юлию Тимошенко / Фото из открытых источников

И таких примеров в украинской политике есть множество. В 2012 году Андрей Шевченко и Остап Ступка подались в политику от партии Натальи Королевской "Украина – Вперед!".

Сегодня же такая реклама не была бы эффективной, ведь пальму первенства забрали соцсети. Все потому, что каждая знаменитость имеет миллионы подписчиков и мощную эмоциональную связь с фанами. Телевидение здесь отстает. Их мнение способно мобилизовать избирателей, может повлиять на донати на благотворительность или же иметь влияние на политические реформы.

Знаменитости – это не просто артисты, а новые моральные авторитеты, к которым прислушиваются поколения. И именно поэтому их политический голос имеет большое влияние и значение. Это и есть феномен современных селебрети.