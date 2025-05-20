Чтобы подойти к конкретному анализу, сперва надо прояснить некоторые биографические моменты, которые помогут отсеять дополнительные вопросы. В материале Show24 найдутся ответы не только на это, но и на тему о феномене Пэрис Хилтон.

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Кто такая Пэрис Хилтон и почему о ней так много говорят

Пэрис родилась в 1981 году в Нью-Йорке. Ее отец – успешный бизнесмен, мать – актриса, а прадед был основателем одной из самых известных гостиничных империй Hilton. У звезды есть младшая сестра и двое братьев.

Родители многое позволяли Хилтон, поэтому ей пришлось сменить несколько школ, ведь часто она игнорировала обучение. Уже в 2000 году начала работать фотомоделью, а это ей помогло наладить сотрудничество с известными модельными агентствами.

Пэрис Хилтон в 2000 году / Фото Getty images

Но если вы думаете, что Пэрис "играла честно", то ошибаетесь. Она заслужила репутацию одной из крупнейших скандалисток Голливуда. А, как известно, плохого пиара не бывает.

К примеру, модель обожала участвовать в различных телевизионных шоу, ведь это хорошая возможность в очередной раз заявить о себе. В 2003 году Пэрис стала участницей проекта "Прекрасная жизнь". Но из-за того, что звезда поссорилась со своей подругой, шоу пришлось закрыть раньше запланированного времени.

Нельзя обойти стороной и сферу актерства. Хилтон сыграла несколько ролей в кинематографе, но далеко не все оказались удачными.

Фильм "Девять жизней" – актриса второго плана.

Фильм "Модная мамочка" – актриса второго плана.

Фильм "Дом восковых фигур" – актриса второго плана. Получила премию Teen Choice Awards за лучший крик.

Фильм "Блондинка в шоколаде" – главная роль. Критики и зрители раскритиковали.

Фильм "Блондинка в шоколаде" / Фото IMDb

Фильм "Пей до дна" – главная роль. Критики и зрители раскритиковали.

Проект "Красавица и чудовище". Пэрис получила за эту работу аж три антипремии "Золотая малина".

"Золотая малина" – это ежегодная американская сатирическая премия, которая определяет худших актеров и провальные проекты соответствующей наградой.

Но такой "провальный успех" не стал для Пэрис финальной точкой в карьере. Она подалась в певческую индустрию. Сначала Хилтон основала музыкальный лейбл – Heiress Records, а в 2006 году выпустила дебютный альбом Paris, который стал довольно успешным. Для записи второго альбома певица организовала студию звукозаписи в своем доме.

Но это еще далеко не весь список талантов голливудской звезды. Модель также попробовала себя в писательстве и выпустила книгу "Откровения наследницы. Самые стильные и остроумные штучки". Критики не дали положительных отзывов на эту работу, однако поклонники звезды выразили противоположное мнение.

Впоследствии Пэрис подалась в дизайнерство. Сначала она присоединилась к созданию коллекции сумок японской фирмы Samantha Thavasa, а также занималась разработкой ювелирных украшений.

Позже подписала договор с сетью ночных клубов, чтобы те могли использовать ее имя. А в 2016 году скандальная американская звезда приехала в Одессу в роли диджейки.

Пэрис Хилтон приехала в Одессу ("Светская жизнь"): смотрите видео онлайн

Тогда модель призналась, что очень любит Украину. Интересно, что, чтобы посмотреть на звезду, посетители платили немалые суммы – минимальная цена за столик была 20 тысяч гривен. На свое выступление в Одессе Хилтон опоздала на два часа.

Да и не однократно Пэрис становилась нарушительницей закона. В 2006 году ее арестовали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда она заплатила штраф в размере 1,5 тысячи долларов, а также ей назначили 36 месяцев испытательного срока.

Через год история повторилась. Звезду задержали за превышение скорости. Ей присудили тюремное заключение на 45 суток, однако Пэрис не отсидела полный срок.

В чем феномен Пэрис Хилтон

Говорят, что светская львица воплотила в жизнь концепцию "известна ради славы". Она была одной из первых, кто использовал медиаресурсы для создания своего образа. Пэрис называют самой яркой "It-girl" начала 2000-х годов.

"It-girl" означает молодую женщину, которая притягивает внимание, имеет стиль, харизму и популярность, но не обязательно это происходит благодаря конкретным талантам или достижениям. Это символ моды, гламура и влияния, часто связывают с неуловимым "что-то" - тем "It", которое трудно объяснить.



Пэрис Хилтон попала под это описание по двум причинам.

В 2000-х она демонстрировала гламурную, "идеальную" блондинку, которая всегда в центре внимания, на красных дорожках и светских мероприятиях.

Несмотря на отсутствие мощной творческой карьеры (в традиционном смысле), она умела создавать вокруг себя постоянную волну интереса среди людей и медиа – через стиль, скандалы, реалити-шоу (The Simple Life), фото и тому подобное.

Многие иностранные издания прямо называли ее "It-girl поколения" – например, The Guardian, Vogue, Rolling Stone.

Пэрис Хилтон не просто соответствовала образу It-girl – она сформировала его для целого поколения,

– писало издание Vogue.

Кроме того, знаменитость создала собственные виртуальные миры в Roblox и The Sandbox. В 2023 году ее метавселенная Slivingland заинтересовала более 3,4 миллиона пользователей.

Метамир Пэрис Хилтон / Фото издания musically

Также звезда выпустила фильм This is Paris, где рассказала о психологических травмах и издевательствах и показалась публике такой, какой она есть на самом деле.

Обложка фильма This Is Paris / Фото IMDb

Итак, Пэрис Хилтон не построила такой карьеры как Бейонсе или Джулия Робертс, но смогла получить славу другими путями, которые кому-то могут очень сильно не нравиться. И все же это помогло стать ей звездой немалого уровня, которую знают все, о которой пишут все и о которой не забывают.

К слову, в этом году дом Пэрис Хилтон в Малибу сгорел в результате масштабных пожаров в Калифорнии.