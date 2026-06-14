Рікі Мартін публічно звернувся до українки, якій його музика допомагає "переживати війну"

Пуерто-риканський співак Рікі Мартін звернувся до українки після того, як дівчина зізналась, що його музика допомагає переживати війну. Артист висловив бажання приїхати до України.

Рікі Мартін звернувся до Олени Напханюк в інстаграм-сториз. Він відреагував на повідомлення українки.

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Днями Олена Напханюк побувала на концерті пуерто-риканського співака. Вона зняла відео й дозволила опублікувати його в одному з фан-акаунтів артиста в інстаграмі.

Згодом адміністратор сторінки отримав повідомлення від українки.

Я з України й слухаю пісні Рікі Мартіна щодня з 4 років. Його музика допомагає мені залишатися сильною та переживати війну, яку моя країна переживає останні 4,5 роки. Дякую за радість, енергію та надію, які ваші пісні приносить у моє життя,

– написала Олена.

Пуерто-риканський співак поширив допис з фан-акаунту в себе в інстаграм-сториз та опублікував звернення до українки українською мовою. Схоже, він скористався перекладачем.

Олено, щиро дякую! Я такий радий, що ти змогла прийти на концерт. Я такий радий, що тобі сподобалося. Але найголовніше – це знати, що моя музика допомагає тобі у важкі часи. Сподіваюся, що скоро зможу відвідати Україну та привезти туди свій концерт. Обіймаю,

– написав він.

Рікі Мартін звернувся до українки / Скриншот з інстаграму співака

Хто з зірок нещодавно підтримав Україну?

Днями солістка нідерландського гурту Within Temptation Шарон ден Адель підтримала Україну. Під час виступу колективу на фестивалі Rock am Ring у Нюрнберзі замайорів синьо-жовтий прапор, на якому був надпис "130 окремий батальйон територіальної оборони".

Згодом співачка записала звернення до українських шанувальників.

"Я знаю, що в Україні зараз дуже важко. Багато обстрілів. Особливо в Києві. І я вважаю, що ви перемагаєте. Доведімо це до кінця. Тримайтеся", – сказала Шарон ден Адель.

Нагадаємо, що гурт Within Temptation підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення.