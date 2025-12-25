"Куті смачної, коляди голосної": зірки привітали з Різдвом і показала теплі сімейні фото
- Українські зірки привітали своїх підписників з Різдвом, поділившись теплими сімейними фотографіями та побажаннями у соцмережах.
- Джамала заспівала "Щедрика", Дзідзьо показався у вишиванці з дідухом, а Євген Клопотенко акцентував на важливості бути з близькими.
Сьогодні, 25 грудня, відзначається Різдво. У хатах пахне смачними стравами, а вулицями вже ходять колядники й прославляють Ісуса Христа. У цей час навколо панує затишок, тепло та казкова атмосфера.
Зірки привітали українців з Різдвом у соціальних мережах, передає 24 Канал. Вони поділились фотографіями з близькими, показали, як відсвяткували Святвечір, і написали теплі слова.
Теж цікаво Магія Різдва у деталях: українські зірки назвали традиції, без яких не уявляють свята
Джамала
Джамала опублікувала відео, на якому співає легендарного "Щедрика" композитора Миколи Леоновича, а син акомпанує під фортепіано.
Вітаю всіх моїх друзів, хто святкує саме сьогодні. Невеличке тепле привітання від нас,
– написала артистка.
Михайло Хома (Дзідзьо)
Михайло Хома поділився фотографією, яку зробив на фоні ялинки. Артист одягнений у вишиванку і тримає у руках дідуха.
Христос ся рождає. Бережіть Різдво – світло, що не гасне у темні часи. Дай Боже миру українській землі,
– йдеться у дописі.
Євген Клопотенко
Євген Клопотенко показав фото з коханою. Вони вперше зустрічали Різдво разом. Шеф-кухар наголосив: якщо є можливість, потрібно бути з рідними у цей день, а не витрачати час "на сварки, образи й дрібниці, які нічого не варті".
Різдво – про близькість, вдячність і тишу всередині. Ісус рождається. Дякую тим, завдяки кому ми можемо сидіти за святковим столом. Слава ЗСУ!,
– зазначив Клопотенко.
Євген Клопотенко з дівчиною / Фото з інстаграму шеф-кухаря
Ірина Федишин
Ірина Федишин опублікувала фото у вишиванці. У руках співачка тримає кутю та пампухи.
Христос народився! Нехай світло Різдва Христового принесе радість, спокій і мир нашій Україні,
– наголосила Федишин.
Григорій та Христина Решетники
Григорій та Христина Решетники зробили теплі сімейні фотографії на Святвечір. На світлинах, зокрема, присутні троє їхніх синів: Іван, Дмитро та Олександр.
Вітаємо вас з Різдвом Христовим! Миру, злагоди, добра та щастя кожній родині!,
– написало подружжя.
Наталка Карпа
Наталка Карпа відсвяткувала Святвечір у родинному колі: з чоловіком Євгеном Тереховим і донькою Златою. Варто зауважити, що коханий співачки служить у війську.
Святвечір у родинному колі. Миті особливого тепла! Світлих і добрих свят! Христо ся рождає! Славімо Його!,
– написала Карпа.
Lida Lee
У такий чарівний день бажаю кожному відчути справжнє різдвяне диво, наповнене щастям, теплом і усмішками близьких,
– привітала з Різдвом співачка Lida Lee.
Тоня Матвієнко
З Різдвом Христовим! Хай у ваших сім'ях панує любов, злагода і достаток. Куті смачної, коляди голосної в новому році! Христос народився!,
– написала Тоня Матвієнко.
Катерина Осадча
Катерина Осадча поділилась фото з чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим і їхніми двома синами: Іваном і Данилом.
Нехай Різдво принесе вам віру, надію і відчуття, що все обов'язково буде добре. Христос народився!
– зазначила Осадча.