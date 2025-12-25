"Куті смачної, коляди голосної": зірки привітали з Різдвом і показала теплі сімейні фото

Сьогодні, 25 грудня, відзначається Різдво. У хатах пахне смачними стравами, а вулицями вже ходять колядники й прославляють Ісуса Христа. У цей час навколо панує затишок, тепло та казкова атмосфера.

Зірки привітали українців з Різдвом у соціальних мережах, передає 24 Канал. Вони поділились фотографіями з близькими, показали, як відсвяткували Святвечір, і написали теплі слова.

Джамала

Джамала опублікувала відео, на якому співає легендарного "Щедрика" композитора Миколи Леоновича, а син акомпанує під фортепіано.

Вітаю всіх моїх друзів, хто святкує саме сьогодні. Невеличке тепле привітання від нас,

– написала артистка.

Михайло Хома (Дзідзьо)

Михайло Хома поділився фотографією, яку зробив на фоні ялинки. Артист одягнений у вишиванку і тримає у руках дідуха.

Христос ся рождає. Бережіть Різдво – світло, що не гасне у темні часи. Дай Боже миру українській землі,

– йдеться у дописі.

Євген Клопотенко

Євген Клопотенко показав фото з коханою. Вони вперше зустрічали Різдво разом. Шеф-кухар наголосив: якщо є можливість, потрібно бути з рідними у цей день, а не витрачати час "на сварки, образи й дрібниці, які нічого не варті".

Різдво – про близькість, вдячність і тишу всередині. Ісус рождається. Дякую тим, завдяки кому ми можемо сидіти за святковим столом. Слава ЗСУ!,

– зазначив Клопотенко.

Євген Клопотенко з дівчиною / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Ірина Федишин

Ірина Федишин опублікувала фото у вишиванці. У руках співачка тримає кутю та пампухи.

Христос народився! Нехай світло Різдва Христового принесе радість, спокій і мир нашій Україні,

– наголосила Федишин.

Григорій та Христина Решетники

Григорій та Христина Решетники зробили теплі сімейні фотографії на Святвечір. На світлинах, зокрема, присутні троє їхніх синів: Іван, Дмитро та Олександр.

Вітаємо вас з Різдвом Христовим! Миру, злагоди, добра та щастя кожній родині!,

– написало подружжя.

Наталка Карпа

Наталка Карпа відсвяткувала Святвечір у родинному колі: з чоловіком Євгеном Тереховим і донькою Златою. Варто зауважити, що коханий співачки служить у війську.

Святвечір у родинному колі. Миті особливого тепла! Світлих і добрих свят! Христо ся рождає! Славімо Його!,

– написала Карпа.

Lida Lee

У такий чарівний день бажаю кожному відчути справжнє різдвяне диво, наповнене щастям, теплом і усмішками близьких,

– привітала з Різдвом співачка Lida Lee.

Тоня Матвієнко

З Різдвом Христовим! Хай у ваших сім'ях панує любов, злагода і достаток. Куті смачної, коляди голосної в новому році! Христос народився!,

– написала Тоня Матвієнко.

Катерина Осадча

Катерина Осадча поділилась фото з чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим і їхніми двома синами: Іваном і Данилом.

Нехай Різдво принесе вам віру, надію і відчуття, що все обов'язково буде добре. Христос народився!

– зазначила Осадча.