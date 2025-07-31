У Вотер-Мілл штату Нью-Йорк після важкої хвороби помер відомий американський режисер та драматург експериментального театру Роберт Вілсон.

Він відійшов у вічність у четвер, 31 липня, на момент смерті йому було 83 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його офіційний сайт.

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Що відомо про Вілсона?

Роберт Вілсон був одним із найбільших представників театрального авангарду кінця XX – початку XXI століття та візуального театру, де простір, костюми, грим та світло відіграють не меншу роль, ніж текст.

Відомо, що свої перші вистави режисер поставив у Нью-Йорку у 1969 році. Вже за кілька років – у 1971, він здобув великий успіх та міжнародне визнання після власної постановки "Погляд глухого" у Парижі.

Режисер ставив європейську класику, авангардну драму та п'єси свого твору. Він працював як у драматичному, так і в оперному театрі. Крім того, деякі його постановки відрізнялися значною тривалістю.

Серед інших відомих робіт Вілсона – "Ейнштейн на пляжі", який був створений у співавторстві з композитором-мінімалістом Філіпом Глассом, а також "Король Лір", "Король Іспанії" та "Лебедина пісня".

Вілсон також відомий як художник, сценограф та дизайнер. Він неодноразово співпрацював із Леді Гагою, і, наприклад, вигадав декорації для виступу співачки на врученні нагород MTV у 2013 році.

Нагадаємо, також нещодавно у Болоньї у віці 75 років помер Чельсо Валлі – композитор, диригент, аранжувальник і продюсер, який сформував історію італійської попмузики, і який працював з відомими артистами.