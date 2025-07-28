Новину про його смерть поширив у соціальних мережах один з найпопулярніших італійських співаків Ерос Рамаццотті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RaiNews.

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Що відомо про смерть Валлі?

Помер болонський композитор, аранжувальник і продюсер звукозапису, який створював оригінальні аранжування для всіх великих імен попмузики, від Ероса Рамаццотті до Лаури Паузіні, Джанні Моранді та Васко Россі.

Чельсо Валлі народився в Болоньї 14 травня 1950 року. Відомо, що майбутній композитор закінчив консерваторію Джованні Баттіста Мартіні. Він розпочав свою кар'єру як клавішник і вокаліст джаз-бенду.

З 1980-х років він співпрацював з такими артистами, як Міна, Джанні Моранді, Матія Базар, Клаудіо Бальйоні, Васко Россі, Ерос Рамаццотті, Лаура Паузіні, Джорджія, Андреа Бочеллі, гуртом Il Volo, Ренато Зеро та Джованотті.

Він диригував численними музичними фестивалями в Сан-Ремо, останній з яких провів у 2023 році разом з Ультімо та Еросом Рамаццотті. Згідно з оприлюдненою інформацією, Валлі помер у неділю, 27 липня.

Нагадаємо, нещодавно помер американський актор та реслер Галк Гоган через зупинку серця у своєму будинку у Флориді. Він був 12-разовим чемпіоном світу у важкій вазі й прославився як у реслінгу, так і в кіно.