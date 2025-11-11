Рок-версія "Щедрика" зазвучала у центрі Львова: вуличний перформанс, що проймає до мурах

Учасники проєкту Legendary Rock Voices виконали"Щедрик" а капела у центрі міста. Цей перформанс відбувся у Львові.

Музиканти опублікували відео виступу у соцмережах, чим вразили користувачів і з інших міст. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку Legendary Rock Voices в тіктоці.

В один із листопадових вечорів артисти зібралися на Площі Ринок й акапельно виконали "Щедрик", додавши несподіваний рок-фінал. Це вони зробили перед виїздом в тур Німеччиною.

Ми готували цю пісню до різдвяної програми для європейської публіки, але не могли поїхати, не заспівавши її вдома. "Щедрик" прозвучав трохи раніше, ніж планувалось, але саме так нам хотілося подарувати трохи магії – просто людям на вулиці, без сцени й квитків. Для Львова,

– поділилася команда Legendary Rock Voices.

Що відомо про Legendary Rock Voices?

Це вокально-симфонічне шоу, що поєднує легендарні рок-хіти різних поколінь.

Восени музиканти влаштували грандіозні виступи у Києва та Львові, а в листопаді вирушили в європейський тур.

Що відомо про тури Legendary Rock Voices / Скриншот з їхнього сайту