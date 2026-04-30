Роман Сасанчин розповів, в яких стосунках з ексдружиною та чи бачиться з донькою

Переможець 10 сезону талант-шоу "Голос країни" Роман Сасанчин розповів, в яких стосунках з колишньою дружиною. Також він зізнався, коли востаннє бачився з нею та донькою.

Про особисте життя Сасанчин заговорив у проєкті "Наодинці з Гламуром". Журналістка поспілкувалася зі співаком на допрем'єрному показі фільму "Диявол носить Прада 2".

Роман Сасанчин пригадав, що бачився з колишньою дружиною та донькою перед їхнім від'їздом до Польщі. Співак поділився, що зараз вони з Іванною добре спілкуються, зокрема заради доньки Елізабет.

Потрібна увага обох батьків. Передусім для неї (для доньки – 24 Канал) було б погано, якби у нас були якісь конфлікти. Ми спілкуємося з приводу матеріальних питань, здоров'я дитини,

– зазначив він.

Іванна та Елізабет переїхали до Польщі влітку 2025 року. Сасанчин розповів, що донька ходить там у садок. Переможець "Голосу країни 10" зауважив, що не бачився з дитиною через нюанси з документами.

Приблизно літом чекаю донечку у себе,

– додав Роман.

Сасанчин не розкрив справжню причину розлучення з дружиною. За словами співака, вони з Іванною вирішили більше не виносити особисті проблеми на публіку.

Були помилки в обох. Були помилки максимально різні. Так сталося. Вирішили, що не треба далі на це витрачати час. Для чого чекати чогось гіршого? Розійшлися вчасно, спілкуємося, тому що є дитина. У кожного своє життя,

– пояснив Сасанчин.

Роман також розповів, що не забороняв колишній дружині подавати на аліменти. Хлопець зазначив, що вони обговорюють фінансові витрати на дитину і домовляються.

Водночас Іванна, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, стверджує, що Роман переказує кошти на садок, іграшки та одяг, проте більша частина витрат лягає на її плечі.

Іванна Сасанчин про витрати на доньку / Скриншот з інстаграму дівчини

Що відомо про розлучення Сасанчиних?