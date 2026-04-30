Роман Сасанчин розповів, в яких стосунках з ексдружиною та чи бачиться з донькою
- Роман Сасанчин підтримує добрі стосунки з колишньою дружиною Іванною, зокрема заради доньки Елізабет.
- Співак не розкриває причини розлучення і зазначає, що вони з Іванною домовляються про фінансову підтримку дитини, хоча основні витрати лежать на Іванні.
Переможець 10 сезону талант-шоу "Голос країни" Роман Сасанчин розповів, в яких стосунках з колишньою дружиною. Також він зізнався, коли востаннє бачився з нею та донькою.
Про особисте життя Сасанчин заговорив у проєкті "Наодинці з Гламуром". Журналістка поспілкувалася зі співаком на допрем'єрному показі фільму "Диявол носить Прада 2".
Роман Сасанчин пригадав, що бачився з колишньою дружиною та донькою перед їхнім від'їздом до Польщі. Співак поділився, що зараз вони з Іванною добре спілкуються, зокрема заради доньки Елізабет.
Потрібна увага обох батьків. Передусім для неї (для доньки – 24 Канал) було б погано, якби у нас були якісь конфлікти. Ми спілкуємося з приводу матеріальних питань, здоров'я дитини,
– зазначив він.
Іванна та Елізабет переїхали до Польщі влітку 2025 року. Сасанчин розповів, що донька ходить там у садок. Переможець "Голосу країни 10" зауважив, що не бачився з дитиною через нюанси з документами.
Приблизно літом чекаю донечку у себе,
– додав Роман.
Сасанчин не розкрив справжню причину розлучення з дружиною. За словами співака, вони з Іванною вирішили більше не виносити особисті проблеми на публіку.
Були помилки в обох. Були помилки максимально різні. Так сталося. Вирішили, що не треба далі на це витрачати час. Для чого чекати чогось гіршого? Розійшлися вчасно, спілкуємося, тому що є дитина. У кожного своє життя,
– пояснив Сасанчин.
Роман також розповів, що не забороняв колишній дружині подавати на аліменти. Хлопець зазначив, що вони обговорюють фінансові витрати на дитину і домовляються.
Водночас Іванна, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, стверджує, що Роман переказує кошти на садок, іграшки та одяг, проте більша частина витрат лягає на її плечі.
Що відомо про розлучення Сасанчиних?
Роман та Іванна оголосили про розлучення у вересні 2025 року. Вони були разом майже 6 років.
Ініціаторкою розлучення стала Іванна. Проте дівчина наголошувала, що вони з Романом розійшлися не через зраду.
Колишня дружина Сасанчина вже перебуває у нових стосунках. Її бойфренда звати Андрій. А співак в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром" натякнув, що наразі не закоханий.