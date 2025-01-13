Де сьогодні живе учасник 2 сезону "Х-Фактора" Роман Веремейчик, який покинув Україну

Роман Веремейчик добре запам'ятався публіці талантом і харизматичністю. Його виступи зривали гучні овації, а шанувальники були обурені, коли їхній улюбленець вибув на дорозі до фіналу.

Роман родом із Донецької області. Під час навчання підробляв у ресторані. З самого дитинства проявив любов до співу, а також захоплювався написанням пісень. Що відомо про Веремейчика, як склалось особисте життя та як він виїхав з України під час війни, читайте в матеріалі Show 24.

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"Х-Фактор" і подальша кар'єра

Співак прийшов на 2 сезон "Х-Фактора" і на сцені виконав пісню гурту "Океан Ельзи" – "Така, як ти".

Роман Веремейчик – "Така, як ти" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

Виступ був дуже вдалим, адже зал аплодував стоячи, а дехто витирав сльози з обличчя. Роман отримав чотири заповітні "так" від суддів і вирушив готуватись до наступного етапу. Артисту вдалось дійти до етапу прямих етерів, однак перемоги здобути не вдалось.

Після проєкту він продовжив займатись музикою і писав пісні. До прикладу, Веремейчик був фронтменом гурту LUMIERE. Однак, остання пісня колективу вийшла 5 років тому.

LUMIERE – "Вільні": дивіться відео онлайн

Особисте життя

Виконавець одружився з дівчиною Анною. 6 січня цього року обраниця подякувала чоловіку за 9 спільних років.

Роман Веремейчик з дружиною / Фото з інстаграму співака

У лютому 2022 року у пари народилась донька Агата. Однак на інстаграм-сторінці Анни зазначено, що вона мама трьох дітей.

Роман Веремейчик з родиною / Фото з інстаграму артиста

Як Роман Веремейчик виїхав з України та де він зараз

У травні 2022 року Роман опублікував допис, у якому зазначив, що їхній новий дім – Німеччина.

Роман Веремейчик виїхав з України / Скриншот з інстаграму

У коментарях користувачі поцікавились, як в умовах воєнного стану та загальної мобілізації артист покинув Україну. Він відповів, що вони багатодітна родина й це засвідчує відповідний документ.

Роман Веремейчик розказав як виїхав з України / Скриншот з інстаграму

З того часу сімейство оселилось в Німеччині, де вже влаштувало життя.