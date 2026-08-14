Російські спецслужби готували замах на Kyivstoner в Польщі, – ЗМІ

Український блогер і репер Слевін Дадян, більш відомий як Kyivstoner, міг стати жертвою замаху в Польщі.

За інформацією польської радіостанції RMF FM, він був ціллю кілера, якого нібито найняли російські спецслужби. Підозрюваного у підготовці вбивства затримали польські правоохоронці у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки Польщі.

Справжнє ім'я Слевіна Дадяна – Альберт Васильєв. Федеральна служба безпеки Росії звинувачувала його в причетності до постачання дронів до Московської області. Ці безпілотники нібито мали нелегально перевозити зі Словаччини через Польщу та Білорусь та планували використати для атак на важливі об'єкти в Москві та поблизу столиці.

ЗМІ пишуть, що в Росії Дадяна внесли до списку осіб, яких влада звинувачує в екстремізмі та тероризмі.

У Кремлі також заявляли, що репер нібито співпрацює з українськими спецслужбами. Сам Kyivstoner ці звинувачення заперечував.

До речі, раніше реперу вже погрожували в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 1". Кореспондент каналу Сергій Зенін заявив, що "знищення" Kyivstoner нібито стане "справою честі" для російської розвідки.

Водночас сам Kyivstoner не приховував своєї любові до Москви. Про це він торік розповідав в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю.