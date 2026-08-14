За інформацією польської радіостанції RMF FM, він був ціллю кілера, якого нібито найняли російські спецслужби. Підозрюваного у підготовці вбивства затримали польські правоохоронці у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки Польщі.

Справжнє ім'я Слевіна Дадяна – Альберт Васильєв. Федеральна служба безпеки Росії звинувачувала його в причетності до постачання дронів до Московської області. Ці безпілотники нібито мали нелегально перевозити зі Словаччини через Польщу та Білорусь та планували використати для атак на важливі об'єкти в Москві та поблизу столиці.

ЗМІ пишуть, що в Росії Дадяна внесли до списку осіб, яких влада звинувачує в екстремізмі та тероризмі.

У Кремлі також заявляли, що репер нібито співпрацює з українськими спецслужбами. Сам Kyivstoner ці звинувачення заперечував.

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До речі, раніше реперу вже погрожували в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 1". Кореспондент каналу Сергій Зенін заявив, що "знищення" Kyivstoner нібито стане "справою честі" для російської розвідки.