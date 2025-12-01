Для мене це дуже страшно, – ROXOLANA розповіла, як бореться з осінньо-зимовою депресією

У сезон холодів енергії стає менше, натомість зростає відчуття втоми. З огляду на те, що хандра підкрадається непомітно, важливо – не ігнорувати свої емоції. Ранкова руханка, сезонні напої, улюблені серіали або зустріч із друзями можуть стати тим "якорем", який повертає відчуття стабільності.

Співачка ROXOLANA ексклюзивно для 24 Каналу поділилася улюбленими методами боротьби з поганим настроєм у холодну пору року. Про це вона розповіла у перерві між зйомками шоу "Хто знає?", свіжі випуски якого ви можете побачити щовівторка о 20:00 на Новому каналі.

Як виявилося, улюбленими порами року ROXOLANA є і літо, і весну.

Осінь завжди лякає тим, що вона просто є, а ще тим, що після неї йде зима (сміється – 24 Канал). Для мене це дуже страшно. Тому намагаюся наповнити будні теплими класними речами,

– поділилась співачка.

Для того щоб почуватися краще, Роксолана створює собі максимально затишну атмосферу вдома. Купує багато свічок і солону карамель, вмикає на ютубі відео з "чіловою"музикою і красивими кадрами вогнища чи падіння листя, заварює трав'яний чай і читає книжку.

Якщо ж нападає хандра, то співачка дає собі час на побути наодинці.

Ніяк не борюся. Хандра просто є, і я приймаю її. Інколи займаю себе роботою, спортом, прогулянками. А іноді розумію, що нічого не допоможе. Тоді ввечері вмикаю серіали та улюблені програми,

– розповіла ROXOLANA.

До речі, виконавиця часто в сторіс в інстаграмі ділиться фаворитами серед кіно та телепрограм, а випуск квіз-шоу "Хто знає?" з ROXOLANA можна переглянути на ютуб-каналі програми.

