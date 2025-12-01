Для меня это очень страшно, – ROXOLANA рассказала, как борется с осенне-зимней депрессией

В сезон холодов энергии становится меньше, зато растет чувство усталости. Учитывая, что хандра подкрадывается незаметно, важно –не игнорировать свои эмоции. Утренняя зарядка, сезонные напитки, любимые сериалы или встреча с друзьями могут стать тем "якорем", который возвращает ощущение стабильности.

Певица ROXOLANA эксклюзивно для 24 Канала поделилась любимыми методами борьбы с плохим настроением в холодное время года. Об этом она рассказала в перерыве между съемками шоу "Кто знает?", свежие выпуски которого вы можете увидеть каждый вторник в 20:00 на Новом канале.

Не пропустите Более миллиона гривен: Кристина Соловий призналась, отдала ли долг Святославу Вакарчуку

Как оказалось, любимыми временами года ROXOLANA являются лето и весна.

Осень всегда пугает тем, что она просто есть, а еще тем, что после нее идет зима (смеется – 24 Канал). Для меня это очень страшно. Поэтому стараюсь наполнить будни теплыми классными вещами,

– поделилась певица.

Для того чтобы чувствовать себя лучше, Роксолана создает себе максимально уютную атмосферу дома. Покупает много свечей и соленую карамель, включает на ютубе видео с "чиловой" музыкой и красивыми кадрами костра или падения листьев, заваривает травяной чай и читает книгу.

Если же нападает хандра, то певица дает себе время на побыть наедине.

Никак не борюсь. Хандра просто есть, и я принимаю ее. Иногда занимаю себя работой, спортом, прогулками. А иногда понимаю, что ничего не поможет. Тогда вечером включаю сериалы и любимые программы,

– рассказала ROXOLANA.

Кстати, исполнительница часто в сторис в инстаграме делится фаворитами среди кино и телепрограмм, а выпуск квиз-шоу "Кто знает?" с ROXOLANA можно посмотреть на ютуб-канале программы.

Что ROXOLANA говорила о своей утренней и вечерней рутине?