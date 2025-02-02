Их знают все: 5 песен группы "Скрябина", которые будут с нами навсегда

Сегодня исполняется 10 лет со дня смерти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Мужчина погиб в ДТП, когда возвращался с концерта.

В наследство Андрей Кузьменко оставил немало бессмертных хитов, которые каждый слушает в машине или в наушниках. Пожалуй, самое большое достижение для любого артиста, чтобы после смерти память о нем и его творчестве жила вечно. Ведь пока тебя помнят, ты остаешься жить в душах и воспоминаниях других людей. Сегодня предлагаем вспомнить лучшие хиты "Скрябина", которые стали настоящим культурным достоянием, пишет Show24.

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5 песен группы "Скрябина", которые будут с нами навсегда

"Скрябин" – "Місця щасливих людей"

Этот трек вошел в альбом группы под названием "Радио Любовь". Клип под упомянутую песню снимали под Николаевом на Днепровском лимане. "Місця щасливих людей" – это автобиографическая композиция, которая посвящена впечатлениям музыканта от путешествий по миру, а также его любимой жене.

"Скрябин" – "Місця щасливих людей": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Спи собі сама"

Считается, что песня "Спи собі сама" посвящена жене Андрея Кузьменко, Светлане. В то же время певец говорил, что хит можно воспринимать по-разному. Впервые фанаты услышали трек в исполнении артиста еще в 2003 году из альбома "Натура". Через год после смерти Андрея, группа "Бумбокс" перепела песню, и теперь она часто звучит в плейлистах фанатов "Скрябина".

"Скрябин" – "Спи собі сама": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Старі фотографії"

Кузьма написал этот трек в 2005 году, который вошел в альбом "Танго". Песню певец посвятил друзьям, которые всегда поддерживали артиста. В 2021 году композицию перепел Дмитрий Монатик, и обновленная версия стала одним из саундтреков фильма "Я, "Победа" и Берлин".

"Скрябин" – "Старі фотографії": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Мам"

Еще один трек, который вошел в альбом "Радио Любовь". Певец придумал песню, когда попал в густой туман, и в 43 года ему очень сильно захотелось к маме.

"Скрябин" – "Мам": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Люди, як кораблі"

Песня вышла в 2005 году. Сам Андрей в свое время объяснил, почему использовал такое сравнение.

Философская направленность песни "Люди як кораблі" заключается в том, чтобы люди не идеализировали тот мир, который есть вокруг них, чтобы были всегда осторожны. Потому что в неожиданный момент вокруг тебя могут возникнуть враги, и как крыски прогрызть дно твоего корабля,

– как говорил фронтмен группы "Скрябин".

"Скрябин" – "Люди, як кораблі": смотрите видео онлайн