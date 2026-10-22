"5-й год террора": супруга Остапчука заявила о газлайтинге и буллинге со стороны Кристины Горняк

Екатерина Полтавская рассказала, что в какой-то момент хотела развестись с Владимиром Остапчуком. По словам блогерши, конфликт с бывшей женой ведущего Кристиной Горняк сказался на их отношениях. Екатерина чувствовала себя измотанной из-за критики в сети и начала ссориться с мужем.

Полтавская утверждает, что в их паре долгое время не было ссор. Первую серьезную ссору она связывает именно с напряженностью вокруг прошлого брака Остапчука. Блогерка упрекала мужа в том, что вынуждена терпеть упреки в свой адрес. Обо всех перипетиях блогерша сообщила в своем инстаграме.

Мы долго не ссорились в отношениях и впервые поссорились из-за неё, потому что я обвиняла его в том, что я не должна это терпеть,

– заявила Екатерина.

Кристина Горняк писала Вове после развода / скриншот с ostapchukkaterynaa

По ее словам, ситуация настолько повлияла на ее состояние, что она задумалась о разрыве. На тот момент супруги уже воспитывали сына Тима. Полтавская вспомнила, что именно тогда решила публично ответить Горняк.

В какой-то момент я даже хотела развестись из-за этого, но у нас уже был Тим. И именно тогда я впервые не выдержала и ответила ей публично. Это облегчило мне душу,

– рассказала блогерша.

В инстаграме Екатерина также опубликовала пост, в котором заявила о травле со стороны людей, которых она называет сторонниками Кристины. По ее словам, они пишут рекламодателям с требованиями прекратить сотрудничество, обращаются к ее родным и распространяют информацию о местах пребывания семьи.

Я хочу спокойно работать и жить. Прекратите издевательства. Пожалуйста,

– написала Полтавская.

Блогерша также обнародовала фрагменты переписки, которую представила как переписку Владимира с Кристиной после развода. Она считает, что эти сообщения подтверждают ее версию конфликта. В то же время на скриншотах собеседники по-разному описывают обстоятельства разрыва.

Напомним, новое публичное обсуждение отношений бывших супругов началось после появления Горняк в шоу "Холостяк-15". В визитке она назвала брак с ведущим "очень страшным периодом жизни". Екатерина раскритиковала ее слова, а Владимир впоследствии заявил, что поддерживает нынешнюю жену.