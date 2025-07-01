В 13 годовщину смерти: Ада Роговцева щемяще почтила память сына

Украинская актриса Ада Роговцева поделилась архивной фотографией с сыном. Константин Степанков младший ушел из жизни в 2012 году.

В 13 годовщину смерти сына актриса опубликовала архивное фото. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ады Роговцевой.

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Актриса поделилась фотографией, на которой сохранился трогательный семейный момент. Ада Николаевна прижалась к сыну, а он ласково держал ее за плечи.

1-го июля 2012 года день смерти моего сына,

– написала Ада Роговцева.



Ада Роговцева с сыном / Фото из инстаграма Ады Роговцевой

Что известно о сыне Ады Роговцевой

Константин Степанков родился в 1962 году. Он был первенцем Ады Роговцевой и ее мужа Константина. Со школьных лет парень проявлял интерес к искусству, поэтому пошел по стопам родителей.

Константин учился в Киевском институте театрального искусства Карпенко-Карого. После получения образования работал режиссером. В частности, поставил бенефисный спектакль "Благо-дарю" на сцене театра имени Леси Украинки.

Кроме киносферы, Константин Степанков работал в Международной академии экологии. Он был привлечен к ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Сын Ады Роговцевой умер в 49 лет от рака. Болезнь обнаружили слишком поздно. Константина похоронили рядом с отцом.