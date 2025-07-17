Невестка и внучка Роговцевой чувственно поздравили ее с 88-летием и показали редкие фото актрисы

16 июля легендарная украинская актриса Ада Роговцева отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 88 лет.

С праздником Аду Николаевну поздравили жена внука актрисы Алексея, Виктория Степанкова, и внучка Дарья – дочь покойного сына Роговцевой Константина. Они также поделились фотографиями женщины, передает Show 24.

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Виктория Степанкова поздравила Аду Роговцеву с 88-летием и опубликовала на своей инстаграм-странице серию редких фотографий с актрисой. Режиссер добавила две черно-белые фотографии, на которых женщина совсем молодая.

Ада Роговцева. Мой компас человечности, красоты и достоинства. 88. Многая лета,

– написала Виктория.

Ада Роговцева / Фото из инстаграма Виктории Степанковой

Теплые слова об актрисе написала и ее внучка Дарья – дочь покойного сына Роговцевой Константина. Девушка также поделилась общей черно-белой фотографией с бабушкой, где они позируют улыбающимися.

Ада Роговцева с внучкой Дарьей / Фото из инстаграма девушки

Я с детства отделяю Аду Николаевну как художника и мою Аду. Нашу! Это два мира. И оба абсолютно совершенны. Мне не описать, насколько она удивительный друг, мать, бабушка. Невозможно описать, сколько в ее сердце любви. Ко всем и ко всему. Так оберегать, переживать и проживать с каждым все мгновения. Настолько вкладывать сердце в каждое проявление, в каждую мелочь, что делает. Любовь в деталях. Ада есть любовь, потому что состоит из миллионов деталей,

– отметила Дарья.

Внучка Ады Роговцевой об актрисе / Фото из инстаграма Дарьи Степанковой

Напомним, ранее Ада Роговцева показала архивное фото покойного сына Константина.