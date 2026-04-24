Сегодня твой день, – Ахтем Сеитаблаев показал архивные фото с покойной мамой

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев показал архивные фото с покойной мамой. Сегодня, 24 апреля, у Субие Налбандовой день рождения – ей могло бы исполниться 88 лет.

Сеитаблаев посвятил маме трогательное сообщение на своей странице в инстаграме.

Смотрите также Моя вторая мама, – Виталий Козловский впервые показал родную сестру

На первом черно-белом фото юный Ахтем Сеитаблаев сидит рядом с мамой, одетый в белую рубашку и темные брюки. Субие Налбандова тогда еще была совсем молодой.

Ахтем Сеитаблаев с мамой

На второй фотографии режиссер и его мама позируют на фоне моря, вероятно, в Крыму.

Мама, сегодня твой день. Скучаю, помню, чувствую, люблю,

– написал Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев и его мама

Напомним, что мама Ахтема Сеитаблаева умерла 29 июля 2021 года в оккупированном Россией Крыму в 83-летнем возрасте. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Субие Налбандова родилась 24 апреля 1938 года в Крыму. В 1994 году ее семью депортировала советская власть. До 1955 года их удерживали на спецпоселении в Марийской АССР.

В том же году семья переехала в Таджикистан, а в 1990 году вернулась в Крым. Субие начала преподавать вокал и сценический язык в Крымском училище культуры.

Налбандова работала в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", где создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу, которую называлась "Мерабан'из, балалар".

Кто из звезд недавно потерял родного человека?