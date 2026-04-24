Сегодня твой день, – Ахтем Сеитаблаев показал архивные фото с покойной мамой
- Ахтем Сеитаблаев опубликовал архивные фото с мамой, Субие Налбандовой, в ее день рождения.
- Субие Налбандова родилась 24 апреля 1938 года, была депортирована советской властью, работала преподавателем и создала детскую телепередачу.
Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев показал архивные фото с покойной мамой. Сегодня, 24 апреля, у Субие Налбандовой день рождения – ей могло бы исполниться 88 лет.
Сеитаблаев посвятил маме трогательное сообщение на своей странице в инстаграме.
Смотрите также Моя вторая мама, – Виталий Козловский впервые показал родную сестру
На первом черно-белом фото юный Ахтем Сеитаблаев сидит рядом с мамой, одетый в белую рубашку и темные брюки. Субие Налбандова тогда еще была совсем молодой.
На второй фотографии режиссер и его мама позируют на фоне моря, вероятно, в Крыму.
Мама, сегодня твой день. Скучаю, помню, чувствую, люблю,
– написал Сеитаблаев.
Напомним, что мама Ахтема Сеитаблаева умерла 29 июля 2021 года в оккупированном Россией Крыму в 83-летнем возрасте. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Субие Налбандова родилась 24 апреля 1938 года в Крыму. В 1994 году ее семью депортировала советская власть. До 1955 года их удерживали на спецпоселении в Марийской АССР.
В том же году семья переехала в Таджикистан, а в 1990 году вернулась в Крым. Субие начала преподавать вокал и сценический язык в Крымском училище культуры.
Налбандова работала в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", где создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу, которую называлась "Мерабан'из, балалар".
Кто из звезд недавно потерял родного человека?
Накануне Пасхи блогер и ведущая Алина Шаманская сообщила о потере отца.
Ранее Шаманская рассказывала, что у ее отца были проблемы с кратковременной памятью, но он оставался физически активным. В то же время мужчина находился под наблюдением специалистов.