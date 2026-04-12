Алина Шаманская сообщила об этом на своей странице в инстаграме. Она посвятила покойному папе щемящее сообщение.

Блогер опубликовала видео, на котором показала последний танец с отцом. Она назвала папу своим верным другом и поделилась, что именно от него унаследовала тягу к творчеству.

Именно с тобой я делилась своими любовными страданиями и советовалась, что делать... Ты отпрашивал меня у мамы на дискотеку и советовал, что одевать, какую лучше прическу сделать. Я всегда спрашивала, зная о твоем хорошем вкусе. Ты действительно учил меня жизни, как друг,

– рассказала Алина Шаманская.

Последний танец Алины Шаманской с папой: смотрите видео

Ведущая потеряла отца накануне Пасхи. Она также поделилась архивными фото папы.

"Отныне я сирота. И я стараюсь держаться... ради сына. Сегодня небо плакало по нему. Я вся в папу. И я не прощаюсь. Он теперь навечно в моей душе", – добавила Шаманская.



Отец Алины Шаманской / Фото из инстаграм-сториз

Добавим, в интервью Алексею Суханову Алина Шаманская рассказывала, что у ее отца были проблемы с кратковременной памятью. Однако он оставался физически активным. Но из-за трудностей со здоровьем мужчина находился под наблюдением специалистов.

